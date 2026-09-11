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¿La Granja VIP vino a salvar los realities en México o La Casa de los Famosos quedó a deber? 🔥
En este episodio de ¿Qué plan?, nuestros conductores titulares analizan todo el chisme de la televisión, el cine y la música.
Hablamos del paso fugaz de Gala Montes, los cruces entre Niurka y Manelyk, los chismes y trampas de producción en Exatlón y Survivor, el fenómeno de los reality shows coreanos en Netflix (como El Plan del Diablo) y la polémica con el nuevo disco de José Madero. ¡Ponte cómodo y acompáñanos a chismear!
#QuePlan#LaGranjaVIP#LaCasaDeLosFamosos#JoseMadero#PodcastMexico#Chisme#Exatlon#Survivor#eluniversal
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¿Qué Plan? ✨🎬
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Marlem Suárez y César González, reporteros de espectáculos de EL UNIVERSAL echan chismecito sobre películas, series, estrenos y conciertos.
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