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Casi treinta años después, Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a ponerse en la piel de las hermanas brujas Sally y Gillian Owens en "Practical Magic 2", secuela de la cinta de 1998 que se convirtió en una película de culto.
Warner Bros. presentó un breve avance de la película, que llegará a los cines el 18 de septiembre de 2026, y en el que las actrices retoman sus papeles como las hermanas Owens, descendientes de una larga familia de brujas.
En la primera película, basada en la novela de Alice Hoffman, Sally y Gillian deben enfrentarse a una maldición familiar: cualquier hombre del que se enamoren está destinado a morir.
Aunque todavía no se conocen muchos detalles de la trama de esta segunda entrega, la historia seguirá basada en la saga literaria de Hoffman y tomará elementos de una entrega posterior de los libros de "Practical Magic".
En el avance, Bullock y Kidman aparecen con sus voces en off mientras recitan un conjuro: "Diente de lobo y rocío matutino. Algo viejo y algo nuevo. Que el hechizo comience a mezclarse. 18 de septiembre de 2026".
La cinta es dirigida por la danesa Susanne Bier, a partir de un guion de Akiva Goldsman, quien también coescribió la primera película.
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Además de Bullock y Kidman, Dianne Wiest y Stockard Channing regresan para interpretar a las particulares tías Jet y Frances Owens.
"Practical Magic" no fue un gran éxito de taquilla en 1998, pero con los años la historia sobrenatural protagonizada por Bullock y Kidman se convirtió en una película de culto.
Warner Bros. intentó ampliar la franquicia en 2019 con la serie precuela "Rules of Magic", pero el proyecto de HBO fue descartado y nunca llegó a materializarse.
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Bullock y Kidman, quienes en las décadas posteriores a "Practical Magic" ganaron premios Oscar, también producirán la secuela junto con Denise Di Novi, productora de la película original.
rad
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