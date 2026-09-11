Basta con agregar mayonesa, queso, chile y unas gotas de limón para convertir un elote en el protagonista de la tarde; para quienes disfrutan este antojo, San Miguel Topilejo será nuevamente sede de la Feria Nacional del Elote, que este 2026 celebrará su 39ª edición.

El maíz será el principal atractivo de este encuentro, donde podrás probar elotes y esquites preparados de distintas maneras, además de descubrir otros sabores.

La celebración también contará con actividades culturales que acompañarán esta jornada dedicada a la gastronomía y a los productos del campo.

San Miguel Topilejo es una de las zonas productoras de elote de la capital, por lo que la Feria Nacional del Elote San Miguel Topilejo busca poner en la mira tanto sus productos como el trabajo de los agricultores locales.

Por ello, la feria es una buena excusa para darse una vuelta, probar algún antojo, disfrutar del ambiente festivo y, de paso, conocer este pueblo originario.

Ciudad de México será sede de la Feria Nacional del Elote. Foto: Pexels

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¿Qué comida se podrá disfrutar en la Feria Nacional del Elote?

Dentro de la feria podrás encontrar los clásicos elotes hervidos con queso, limón y chile, pero también habrá opciones innovadoras; y entre los esquites habrá preparaciones con champiñones, suadero, longaniza, patitas de pollo, frituras molidas y hasta tuétano, para darle un toque distinto a este antojito.

Además, habrá garnachas y antojitos mexicanos elaborados a base de masa de maíz, y estas son algunas de los alimentos que podrás encontrar durante tu recorrido en la feria:

Atole

Chalupas

Chileatole

Flautas

Gorditas

Huaraches

Pan de elote

Pozole

Quesadillas

Sopes

Tacos

Tamales

Tlacoyos

Tlayudas

Y como la feria coincidirá con los festejos de las celebraciones de la Independencia de México, también habrá chiles en nogada, pambazos, mole, chocolate, café y mezcal para acompañar la comida.

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Pero el evento no solo se quedará únicamente en la oferta gastronómica, ya que también contará con actividades culturales, música en vivo y presentaciones como la Guelaguetza y una Calenda.

En esta Feria Nacional del Elote, encontrarás una o más preparaciones que podrán convertirse en tus favoritas. Foto: Unsplash.

¿Cuándo y dónde será la Feria Nacional del Elote?

La Feria Nacional del Elote se inaugurará el 12 de septiembre a las 11:30 horas y concluirá el 16 de septiembre. Durante estos días, podrás visitarla de manera gratuita de 11:00 a 20:00 horas en el Auditorio Ejidal y Predio Comunal, ubicados en:

Av. Cruz Blanca s/n, San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

Si todavía no tienes plan para estas fiestas patrias, puedes visitar San Miguel Topilejo y aprovechar para probar alguno de los antojitos que habrá durante la Feria Nacional del Elote; eso sí, ve con hambre porque entre elotes, esquites, antojitos y garnachas seguramente habrá más de uno que se te antoje.

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