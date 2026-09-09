¿Pizza o sushi? Si elegir entre ambos se te hace complicado, hay un restaurante que los pone juntos en el mismo plato. Se trata de Sushi Hoko-Ki, que fusiona la técnica japonesa del rollo con elementos característicos de la pizza italiana e ingredientes mexicanos.

Y no sólo ofrece un sabor, sino cuatro versiones saladas, disponibles en tamaño personal o mediano para compartir entre dos personas, así como opciones dulces para quienes prefieren disfrutar la experiencia con un toque más glotón.

Sigue leyendo para saber en qué parte de la Ciudad de México se encuentra.

Por el momento, solo 4 sabores de pizzushis están disponibles en el restaurante. Foto: Julliete Vázquez EL UNIVERSAL

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¿Cuál es el concepto detrás de la "pizzushi" de Sushi Hoko-Ki?

Después de 18 años dedicados a la cocina japonesa, los fundadores de Sushi Hoko-Ki, Hugo y Jaime Morales, decidieron explorar nuevas propuestas para acercarse a un público que busca experiencias diferentes, entre las que desean probar algo familiar pero con un giro inesperado.

Para convertir esa idea en un platillo, dieron origen a la "pizzushi". El chef corporativo Sergio Landín Hernández trabajó junto con el equipo de cocina del establecimiento para encontrar un equilibrio entre las técnicas de la pizza y el sushi.

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Su experiencia en cocina japonesa e internacional, además de sus conocimientos en panadería y repostería, fueron parte importante del proceso para explorar con masas, ingredientes, temperaturas y tiempos de cocción hasta conseguir una preparación en la que ambos estilos pudieran existir sin perder sus esencias.

Como podrás imaginarte, la esencia japonesa se mantiene con el sushi, con base de arroz y alga, Mientras que el toque italiano aparece en la masa, en la salsa pomodoro y en ingredientes como el aceite de oliva, el berro y la albahaca.

Y la gastronomía mexicana también se integra con sabores de alimentos como el queso ranchero artesanal, hortalizas y quelite cenizo. Todos ellos dan frescura y una textura ligeramente crujiente.

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Todas las pizzushis llevan encima quelite, que les da un sabor mexicano. Foto: Julliete Vázquez EL UNIVERSAL

Qué sabores de pizzushi probar en Sushi Hoko-Ki?

Estas pizzushis llevan como base una masa delgada y crujiente al estilo romano, recién horneada y bañada con salsa pomodoro, sobre la que se añade queso ranchero e ingredientes frescos. Durante tu visita, los sabores que puedes probar son:

Pizzushi Quesito

Sobre una cama de champiñones fileteados se coloca el rollo Quesito, preparado con aguacate, espinaca al vapor y camarón empanizado en su interior. Por fuera, lleva una capa de queso crema y empanizado.

Precio tamaño individual: $162.00

Precio tamaño mediano: $279.00

Pizzushi Conito

Incluye champiñones fileteados y rollo Conito, preparado con queso crema, pepino y atún ahumado, además de una cubierta de ajonjolí tostado.

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Precio tamaño individual: $147.00

Precio tamaño mediano: $249.00

Pizzushi Exótico

Dicha preparación parte de una base de chile chipotle, en la que se sirve el rollo Exótico con pepino, espinaca y surimi al interior. Y por fuera lleva queso crema y piña.

Precio tamaño individual: $147.00

Precio tamaño mediano: $249.00

Pizzushi rollo arrachera

Chipotle, pimientos salteados y arrachera se combinan en esta pizzushi, acompañada de cebolla salteada, aguacate y chiles toreados para darle un toque picante.

Precio tamaño individual: $147.00

Precio tamaño mediano: $249.00

Por otra parte, las versiones de pizzushi dulces llevan una capa de queso crema y, a diferencia de las opciones saladas, no incluyen sushi:

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Pizzushi fruko-ki

Encima lleva mango, fresa y kiwi picados.

Precio individual: $99.00

Pizzushi frutos rojos

Cubierta con mermelada de frutos rojos, que le aporta un contraste entre notas dulces y toque ácido sutil.

Precio individual: $99.00

Pizzushi avellana plátano

Lleva una capa de crema dulce de avellanas y cacao, junto con plátano macho frito.

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Precio individual: $99.00

La masa de las pizzas dulces asemeja la textura de una crepa un poco más gruesa y crujiente. Foto: Julliete Vázquez EL UNIVERSAL

¿Dónde probar las pizzushi de Sushi Hoko-Ki?

Sushi Hoko-Ki añadió las pizzushi a su menú recientemente, así que ya puedes probarlas en su única sucursal en la capital:

Dirección: calle José de Emparán 9- local 1, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06400, Ciudad de México.

Horario: lunes a sábado de 12:00 a 21:30 horas; y domingos chasta las 20:30 horas.

Pizza, sushi y un toque de México. Aunque parecían casi imposibles de integrar en un platillo, este restaurante los hace realidad.

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