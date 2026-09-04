Si eres fan de la cocina coreana y te gustaría probar su lado más contemporáeno, Jowong es una opción que debes de descubrir y probar. Este bistró ubicado en la colonia Condesa cuenta con el "sello" Bib Gourmand otorgado por la Guía Michelin, lo que lo cataloga como un restaurante de cocina excepcional con precios moderados.

Los esquites son un must para probar. Foto: María Hernández. El Universal

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¿Qué pedir en Jowong?

La carta de Jowong es pequeña, pero bien planeada. Creada por los chefs Greg Wong y Allen Noveck, se divide en Ban-chan, platos pequeños que se sirven al centro y funcionan para acompañar otros platillos, también hay ensaladas, platos pequeños, platos para compartir, postres y bebidas.

Prácticamente todos los platillos están pensados para servirse al centro y poder compartir entre todos, algo que es muy común en la mesa coreana. Algo que caracteriza su carta es que Wong y Noveck combinan su experiencia internacional y el uso de ingredientes mexicanos de temporada que adquieren con productores locales, por lo que puede ir cambiando de acuerdo a la disponibilidad de los mismos.

Por su parte, los postres corren a cargo de la chef repostera Marifer Millán, quien hace uso de la técnica de repostería francesa para reinterpretar sabores coreanos.

Algunos de los platos que te recomendamos pedir en Jowong son:

Ban-chan: Pepinos triturados, Berenjena y Kimchi

Ensalada: César coreana con yuzu, lechuga, algas y queso parmesano

Platos pequeños: Esquites crujientes, vienen servidos con queso stracciatella y cotija, y pimienta de sichuan. Ejotes, con avellana gochujang romesco y alioli.

Platos para compartir: Pollo frito preparado con gochujang de piña a la parrilla, viene servido con ensalada de tomate y sandía; Petite Filet, es un wagyu cross doméstico, coliflor y chimichurri; y Kimchi carbonara, con tomate, parmesano, tocino y huevo.

Postres: no te pierdas el Cheesecake de camote servido con helado de miel.

Los platillos están pensados para compartir al centro. Fotos: María Hernández y cortesía Jowong

En cuanto a bebidas, cuentan con coctelería clásica, vinos, cerveza, opciones de sake y soju y cocteles de inspiración asiática. También cuentan con opción de mocktails para quienes no quieren beber alcohol, te recomendamos probar el Yuza Honey, elaborado con miel de yuza, perilla, limón y soda; la Horchata de piñón, con arroz, piñones blancos, canela y piloncillo; y el Mugunghwa, con maracuyá, manzana, miel de yuzu, té y espumoso.

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Si vas con un grupo de amigos más grande, puedes pedir el Festín Coreano, que incluye de proteína prime rib eye, wagyu cross nacional, bulgogi, banchan tradicionales, pimientos shishito, lechuga, arroz y sopa de kimchi.

¿Dónde se ubica y cuáles son sus horarios?

Jowong está ubicado en el corazón de la colonia Condesa, en la calle de Pachuca 51. Su horario es de martes a sábado en un horario de 2:00 a 22:00 horas. Puedes llegar a pedir una mesa o, bien, hacer una reservación a través de la plataforma Open Table.

Si quieres descubrir una propuesta de cocina coreana distinta, deliciosa y a buen precio, Jowong es una gran opción en la Condesa donde tradición y creatividad se encuentran alrededor de la mesa.

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El restaurante se encuentra en la calle de Pachuca 51, en la colonia Condesa. Fotos: María Hernández. El Universal

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