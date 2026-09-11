En las principales calles y avenidas de la ciudad de Veracruz se reportan hundimientos, socavones, fugas y otras deficiencias en la infraestructura hidrosanitaria que tiene a su cargo el consorcio empresarial Grupo MAS.

De acuerdo con un informe oficial del Ayuntamiento de Veracruz, de los 646 reportes de atención generados durante todo el año, un total de 293 no fueron atendidos por la empresa filial del corporativo español ACCIONA.

El personal de la dirección Municipal de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Veracruz lleva a cabo recorridos en las calles para identificar afectaciones y atender directamente las que corresponden a sus atribuciones.

Al mismo tiempo detectan puntos donde la concesionaria debería atender los reportes de afectaciones y corregirlos.

El informe señala que hay más de 70 colonias y fraccionamientos, entre ellas Centro, Ricardo Flores Magón, Adolfo Ruiz Cortines, Ignacio Zaragoza, así como Lomas de Río Medio, Floresta, Electricistas, Los Torrentes y Reforma, donde se han identificado distintas deficiencias en las redes de agua potable y drenaje sanitario.

El personal de la Dirección Municipal de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Veracruz lleva a cabo recorridos en las calles para identificar afectaciones. | Foto: Especial.

Entre las afectaciones reportadas se encuentran hundimientos, socavones, fugas de agua potable, colapsos en la red de drenaje sanitario, registros dañados y ausencia de tapas.

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Además de puntos donde el asfalto o concreto no ha sido repuesto adecuadamente después de realizar trabajos, condiciones que representan un peligro para automovilistas, peatones y familias que transitan o viven en estas zonas.

En múltiples ocasiones, la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo ha reiterado que su administración se mantiene firme en la exigencia de un servicio digno y responsable, por lo que continuará demandando a Grupo MAS soluciones oportunas y completas frente a las afectaciones relacionadas con la infraestructura que tiene bajo su responsabilidad.

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