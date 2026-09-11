Bugatti acaba de cerrar una etapa que comenzó hace casi 3 décadas. Porsche concretó la venta de su participación en Bugatti Rimac y, con ello, la marca francesa dejó atrás el último vínculo que todavía mantenía con el Grupo Volkswagen.

Bugatti Rimac tiene 2 socios:

Rimac Group conserva 55% de la empresa

Porsche tenía el 45% restante

Ahora, Porsche vendió ese 45% a un consorcio de inversionistas liderado por HOF Capital.

Pero la operación no terminó ahí. Porsche también tenía una participación en Rimac Group y decidió venderla. Por lo que, la firma alemana salió definitivamente de la ecuación.

Por ambas ventas, Porsche recibirá alrededor de mil millones de euros, mientras que Rimac Group mantiene el control mayoritario de Bugatti Rimac con 55%.

El Bugatti Bolide debutó en 2023 en el circuito de Le Mans. Foto: Bugatti

¿Qué cambia ahora para Bugatti?

La salida de Porsche no significa que Bugatti cambie de nombre o que deje de formar parte de Bugatti Rimac. La marca continuará bajo esta estructura, pero ahora con Rimac Group como su principal accionista y un nuevo grupo de inversionistas detrás de la compañía.

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La historia comenzó en 2021, cuando Porsche y Rimac crearon Bugatti Rimac. En ese momento, Rimac Group se quedó con 55% de la compañía y Porsche con el 45% restante.

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Con la venta anunciada este año y concretada ahora, Porsche deja completamente esta estructura.

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Volkswagen adquirió Bugatti en 1998 y durante años fue el responsable del regreso de la marca francesa al mercado de los autos de súper lujo.

Bajo el control del grupo alemán llegaron modelos como el Veyron y, posteriormente, el Chiron, 2 de los autos que volvieron a colocar a Bugatti entre los fabricantes más exclusivos del mundo.

El Bugatti Bolide fue un proyecto que duró más de 3 años. Foto: Bugatti

Bugatti entra en una nueva etapa

El cambio de propietarios ocurre justo cuando Bugatti se encuentra en uno de los momentos más importantes de su historia reciente.

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La marca trabaja en el Tourbillon, el sucesor del Chiron y uno de los modelos que marcarán su siguiente generación. A diferencia de los anteriores hiperdeportivos de la firma, este modelo combina un motor V16 de 8.3 litros con 3 motores eléctricos.

El Tourbillon no nació a partir de la salida de Porsche. Su desarrollo forma parte de la estrategia que Bugatti ya había puesto en marcha junto con Rimac, pero ahora será uno de los primeros grandes productos que lleguen a esta nueva etapa de la compañía.

Mate Rimac asumirá como presidente de Bugatti Automobiles, mientras Christophe Piochon dejará la presidencia de la firma y su puesto como director de operaciones de Bugatti Rimac.

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Por ahora, no se han anunciado cambios en la producción o en los planes del Tourbillon derivados directamente de la salida de Porsche.

Después de haber formado parte del Grupo Volkswagen desde finales de los años 90 y de pasar posteriormente a una sociedad junto con Rimac, la marca francesa comienza una nueva etapa con Rimac Group al frente y nuevos inversionistas en la estructura de Bugatti Rimac.

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