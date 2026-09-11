Cuernavaca, Mor.- La gobernadora Margarita González Saravia anunció una inversión de 477 millones de pesos entre septiembre y diciembre para atender distintas necesidades de Cuautla, municipio del oriente del estado, a cuya población se comprometió a apoyar la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con despliegue extraordinario de fuerzas policiales federales y castrenses e inhibir el delito de extorsión y de alto impacto.

González Saravia proyectó además la programación de recursos para 2027 con el objetivo de dar continuidad a las obras y proyectos que se requieren.

Dijo que con una intervención integral que articula seguridad, bienestar, educación, desarrollo económico, cultura y atención a las causas de la violencia, los gobiernos de México y Morelos avanzan en la implementación del Plan Cuautla, cuyo propósito es recuperar la tranquilidad, fortalecer la paz y mejorar las condiciones de vida de las familias de este municipio y de la región oriente.

Los gobiernos de México y Morelos avanzan en la implementación del Plan Cuautla. | Foto: Especial.

“Cuautla no está sola”, dijo la gobernadora y destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender de manera prioritaria las necesidades de este territorio histórico.

El subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), José Luis Rodríguez Díaz de León, destacó por su lado que el Plan Cuautla se desarrolla bajo los principios de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, mediante la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, el uso de inteligencia e investigación y el trabajo conjunto entre las instituciones responsables de garantizar seguridad y justicia.

Rodríguez Díaz de León subrayó el despliegue interinstitucional con mil 708 elementos de la Guardia Nacional, Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, la Subsecretaría de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil y el Servicio de Protección Federal; así como de la Policía Estatal, la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado, cuyos elementos participan de manera coordinada en las acciones del Plan Cuautla.

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