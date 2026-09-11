Metrópoli | 11-09-26 | 18:14 | Actualizada | 11-09-26 | 19:05 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por pronóstico dey posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 11 de septiembre en la alcaldía Venustiano Carranza.

Además, se actualizó la en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

Ante este pronóstico, la recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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JACL/cr

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