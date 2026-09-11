La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes 11 de septiembre en la alcaldía Venustiano Carranza.

Además, se actualizó la alerta amarilla en las demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 11/09/2026 en la demarcación: @A_VCarranza.



Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y… pic.twitter.com/Q8eSUv4h68 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 12, 2026

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JACL/cr