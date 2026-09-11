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La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) implementará el programa especial “Conduce sin alcohol. Operativo Especial Fiestas Patrias” las 24 horas del día, del 11 al 20 de septiembre.
La SSC comunicó que el dispositivo se implementará en las 16 alcaldías y participarán 300 efectivos policiales, apoyados por 120 unidades y logística de seguridad para identificar los puntos de revisión como espacios seguros.
Asimismo, se instalarán puntos de seguridad en las entradas y salidas de la ciudad para revisiones del programa Conduce Sin Alcohol o alcoholímetro.
De igual forma, la SSC señaló que se aumentará la presencia de policías en parques, plazas comerciales, explanadas de las demarcaciones, zonas de bares y restaurantes, eventos deportivos y conciertos musicales, para concientizar a quienes celebran sobre no conducir bajo los efectos del alcohol.
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