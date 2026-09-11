Las lluvias registradas durante la madrugada volvieron a provocar inundaciones en la colonia La Conchita, en la alcaldía Tláhuac, donde varias viviendas resultaron afectadas y una escuela tuvo que suspender clases debido a la acumulación de agua.

Vecinos de la calle Cástulo García, en la zona de Santiago Sur, barrio La Conchita Zapotitlán B, tuvieron que salir de sus casas para realizar labores y retirar el agua que ingresó a sus domicilios.

Agustín Romero, uno de los habitantes afectados, señaló que el problema se originó luego de que una parte del canal de la Ciénega se fracturó, provocando que el agua se desbordara hacia la zona habitacional.

“Se rompió parte del canal de la Ciénega. Varias casas resultaron afectadas por la inundación”, relató el vecino, mientras los habitantes trabajaban para disminuir el nivel del agua.

Inundaciones afectan viviendas y una escuela en Tláhuac. (Foto: Juan Carlos Williams/ EL UNIVERSAL)

Luis Delgado, también residente de la zona, explicó que las inundaciones no son un hecho aislado y que cada temporada de lluvias enfrentan nuevamente el riesgo de que el agua llegue a sus viviendas. Además, los afectados denunciaron que después de las inundaciones queda un fuerte olor en las calles y dentro de los domicilios.

Ante la emergencia, nuevamente fue colocada una costalera en el punto donde se registró la fractura del canal, además de material de tierra tipo tepetate, con lo que comenzó a disminuir el nivel del agua.

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Los vecinos señalaron que, mientras el agua baja lentamente, continúan con las labores de limpieza de sus viviendas y calles, aunque permanecen preocupados por los daños y por la posibilidad de que una nueva lluvia provoque otra inundación en la zona.

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