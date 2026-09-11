A raíz de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, en la que murieron 32 personas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha impuesto 844 infracciones a vehículos que transportan materiales o sustancias peligrosas en la capital; la principal conducta sancionada es que circulan por los carriles centrales.

La SSC reportó que, del 19 de octubre de 2025 al 10 de septiembre de 2026, se aplicaron 52 dispositivos de supervisión de estos vehículos, luego de que también se reformó el Reglamento de Tránsito capitalino.

De las infracciones, 419 fueron por circular en carriles centrales, 149 por no contar con licencia para conducir, 113 por rebasar los límites de velocidad, 103 por no portar el cinturón de seguridad, 51 por no tener placa, nueve por carecer de tarjeta de circulación, y se tomaron 295 garantías de pago.

La SSC informó que en dichos operativos se realizaron mil 997 revisiones aleatorias a transportes de sustancias peligrosas.

De ese número, se verificó la documentación de los vehículos, la licencia de conducir de los conductores y las condiciones de las unidades, en particular las válvulas, señalización, extintores.

Se revisó que los transportes tuvieran el correcto rotulado y las medidas de identificación del material transportado.

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Los 52 operativos se realizaron en vialidades como calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa; Viaducto Tlalpan, en Tlalpan; Periférico, en Miguel Hidalgo, y la avenida Constituyentes, en Álvaro Obregón. Con información de Fabián Evaristo

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