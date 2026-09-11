La actriz estadounidense Jennifer Lawrence debutó en Instagram para poco después amenazar con abandonar la plataforma si recibe "algo negativo" de sus fans.

"Si alguien dice algo negativo, lo dejaré inmediatamente. Sin duda. Si alguien piensa algo malo, lo sabré. Lo sabré y me marcharé", bromeó la actriz de "Los juegos del hambre" con gesto serio mirando a la cámara, en un video publicado en su cuenta.

En una de las historias de Instagram, la actriz ganadora del Óscar, mediante un mensaje escrito, dijo que "cualquier comentario hiriente o agresivo" podría afectar negativamente a "el bebé".

"Soy yo. Yo soy el bebé", bromeó.

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El perfil secreto de la actriz

Lawrence activó su cuenta el miércoles y, tan solo un día después, la actriz publicó los mensajes de advertencia, en línea con el tono sarcástico que le caracteriza.

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Según explica en su biografía, no pudo utilizar su nombre para crear el usuario @jenniferlawrence porque «ya estaba ocupado», por lo que optó @jlaw.

En una entrevista con InStyle en 2018, Lawrence, que rehacía a unirse a las redes sociales, confesó que mantenía un perfil secreto: "Estoy ahí, pero soy una ‘voyeur". Observo, no hablo".

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"Si alguna vez ven una cuenta de Facebook, Instagram o Twitter que dice ser mía, casi con toda seguridad no lo es", afirmó entonces.