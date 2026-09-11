Se han cumplido 10 años de la muerte de uno de los artistas más importantes de México, Juan Gabriel, pero su ausencia ha sido sólo física, porque su legado musical lo ha mantenido vigente entre el gusto del público y además ha conquistado a nuevas audiencias, a través de trabajos como el documental "Juan Gabriel: debo, puedo y quiero".

Se trata de una mirada muy personal a la vida de Alberto Aguilera Valadéz, nombre real de compositor, ya que por primera vez se tuvo acceso al archivo personal del cantante, el cual está compuesto de cientos de videos en distintos formatos, y grabaciones en cassettes, que el llamado divo de Juárez fue recopilando de su día a día desde la década de los 70 hasta el año de su muerte en 2016, ya que siempre se hacía acompañar de una cámara a donde quiera que iba.

La directora María José Cuevas, quien ha realizado documentales como "Bellas de noche" (2016) y "La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas" (2023); fue la encargada de darle un orden y un discurso visual a todo este material, que nos ofrece la posibilidad de conocer cómo era la vida de Juan Gabriel junto a su familia, sus amigos y colaboradores, su faceta como padre, entre muchas otras situaciones que no se habían revelado y que humanizan a este ídolo.

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Aunque está disponible desde octubre de 2025 por la plataforma de Netflix, como una forma de rendirle un homenaje en su décimo aniversario luctuoso, Televisa Univisión transmitirá por tiempo limitado este documental, comenzando por la señal abierta de Las Estrellas, el 12 y 29 de septiembre, para posteriormente el 20 de septiembre tener disponibles los cuatro episodios por ViX, tanto en México como en Estado Unidos; como parte del contenido gratuito de la plataforma, pero sólo será durante un mes.

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