Espectáculos | 11-09-26 | 15:01 | Actualizada | 11-09-26 | 15:02 |

, "La chilindrina", recibió un homenaje en el programa "Hoy Día", la actriz de 79 años dijo que se siente muy feliz cada vez que el público reconoce su trabajo y que con cariño y aplausos le demuestran su amor, sin embargo, confesó lo mucho que extraña a su esposo y su deseo de estar junto a él.

Gabriel Fernández fue un destacado locutor, productor y actor de doblaje mexicano, aunque pocos asociaban su rostro, él era el encargado de la emblemática voz en off que abría el programa con la célebre frase: "Este es el programa número uno de la televisión humorística: ¡El Chavo del 8!".

María Antonieta confesó que lo que desea en este momento sería ir al cielo y estar de nuevo con su marido Gabriel Fernández.

"Ir al cielo y estar con mi marido", dijo.

El personaje acompañó a María Antonieta de las Nieves durante buena parte de su trayectoria y le valió un Récord Guinness en 2021 por tener la carrera profesional más larga interpretando de manera continua al mismo personaje. En ese momento, acumulaba 48 años y 261 días como "La Chilindrina". Instagram lachilindrina_oficial
El personaje acompañó a María Antonieta de las Nieves durante buena parte de su trayectoria y le valió un Récord Guinness en 2021 por tener la carrera profesional más larga interpretando de manera continua al mismo personaje. En ese momento, acumulaba 48 años y 261 días como "La Chilindrina". Instagram lachilindrina_oficial

Compartió que fue el amor de su vida duraron 47 años de casada, él le llevaba 15 años, se convirtió en su compañero de vida y desde que no lo tiene la ausencia cada vez se siente más.

Le gustaría que él estuviera a su lado para que disfrutara tanto como ella está disfrutando ahora los homenajes y el cariño del público.

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Cuando María Antonieta se casó tenía 21 años y él 36; recordó que él era el famoso cuando se casaron el 9 de julio de 1971, fue una ceremonia civil pequeña y discreta realizada en el departamento de los padres de la actriz.

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Al evento asistieron grandes amigos del elenco: Ramón Valdés (Don Ramón) firmó como testigo de la boda, y también asistieron el propio Chespirito con su primera esposa Graciela Fernández, y Rubén Aguirre (el Profesor Jirafales).

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María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina" comparte foto del día de su boda con el locutor Gabriel Fernández. Estaban acompañados de Roberto Gómez Bolaños y su entonces esposa Graciela Fernández. Foto: Instagram lachilindrina_oficial
María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina" comparte foto del día de su boda con el locutor Gabriel Fernández. Estaban acompañados de Roberto Gómez Bolaños y su entonces esposa Graciela Fernández. Foto: Instagram lachilindrina_oficial

Tuvieron dos hijos, Gabriel y Verónica, su hija Verónica, de hecho, llegó a interpretar al personaje de "Patty" en algunos episodios de "El Chavo del 8".

Gabriel Fernández no solo fue esposo de , también se convirtió en su mánager y mano derecha, acompañándola durante sus giras internacionales con el circo y los espectáculos de "La Chilindrina".

Fernández falleció el 15 de septiembre de 2019, a los 85 años, por complicaciones derivadas de una neumonía, su muerte representó un duro golpe para la actriz, quien ahora, .

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