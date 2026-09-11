El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que implementará modificaciones, desvíos y circuitos provisionales en distintas líneas del Trolebús los días 15 y 16 de septiembre, en el marco de las fiestas patrias en la Ciudad de México.

En redes sociales, el STE detalló que para el martes 15 de septiembre, las Líneas 4 y 6 tendrán un desvío de ruta en su trayecto rumbo a la terminal del Metro Rosario, circulando sobre la Avenida 16 de Septiembre hasta incorporarse a Aquiles Serdán.

La Línea 3 operará con modificaciones durante todo el horario de servicio del día 15 y hasta las 00:00 horas del día 16: el recorrido de la Terminal Museo de Transportes Eléctricos a la Terminal Mixcoac se desviará por las avenidas Municipio Libre, Eje Central, General Emiliano Zapata, Félix Cuevas y Extremadura.

Mientras, en sentido contrario, de Mixcoac hacia la Terminal Museo de Transportes Eléctricos, el servicio se prestará de manera habitual.

Para el miércoles 16 de septiembre, las modificaciones entrarán en vigor a partir de las 09:00 horas.

#MovilidadCDMX



AVISO



Modificaciones al servicio los días 15 y 16 de septiembre. pic.twitter.com/dYCsfVO1vx — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) September 11, 2026

La Línea 1 tendrá servicio mediante dos circuitos: el primero operará de la Terminal Central del Norte hacia Teatro Blanquita, y el segundo de Dr. Pascua a la Terminal Central del Sur.

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La Línea 5 prestará servicio provisional desde la Terminal San Felipe de Jesús hasta la Glorieta de Violeta.

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