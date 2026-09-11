La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) y Servicios Metropolitanos (Servimet) inauguraron tres pasos a desnivel de Calzada de Tlalpan, ubicados en los cruces de Calzada San Antonio Abad con Juan A. Mateos, José T. Cuéllar y Lorenzo Boturini, luego de concluir trabajos de rehabilitación que incluyeron reforzamiento estructural, renovación de instalaciones y adecuaciones para reactivar los locales comerciales.

Durante la entrega, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, explicó que los trabajos contemplaron el retiro de los acabados existentes en pisos, muros y techos para revisar las condiciones de los cajones construidos hace más de 50 años. Indicó que fue necesario colocar una nueva estructura metálica en forma de marco para reforzar los pasos y garantizar su seguridad estructural durante las próximas décadas.

Indicó que también se renovaron por completo las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, además de incorporar cárcamos de bombeo propios para desalojar el agua ante el incremento del nivel freático durante la temporada de lluvias.

Los espacios fueron intervenidos con nuevos pisos, iluminación, acabados y cubiertas en las zonas de acceso, además de cortinas para los locales comerciales y módulos de seguridad.

La intención, explicó Basulto, es que los pasos sean espacios más seguros y agradables para los peatones y que los nuevos comercios puedan aprovechar el flujo de personas que transitan por la zona y visitan el Jardín Flotante.

Los trabajos de rehabilitación incluyeron reforzamiento estructural, y renovación de instalaciones. 11/09/2026. | Foto: Gabriel Pano/El Universal.

Servimet asumirá desde este viernes la administración de los pasos a desnivel, incluyendo la seguridad y limpieza de las áreas comunes. Los locales serán ocupados nuevamente por los comerciantes que fueron reubicados durante las obras.

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Basulto informó que el proyecto contempla 12 pasos a desnivel en total: siete de carácter comercial y cinco que serán transformados en espacios vinculados con el proyecto de Utopías.

Los otros cinco pasos comerciales que faltan serán entregados en noviembre, con lo que se completarán los siete espacios destinados a los locatarios. En ellos se distribuirán alrededor de 102 a 104 locales para comerciantes, mientras que algunos espacios que quedaron disponibles serán destinados también a comerciantes con discapacidad visual y masajistas invidentes.

Señaló que los cinco pasos restantes tendrán un concepto distinto, pues formarán parte del proyecto de Utopía del Centro Histórico. En estos espacios se contempla la instalación de bicicletas, cabinas para gritar y otros componentes relacionados con el Sistema de Cuidados.

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Estos cinco pasos utópicos avanzarán a un ritmo diferente de los siete comerciales y su conclusión se prevé para 2027, como parte de un proyecto integral que también contempla intervenciones en el Jardín Flotante de Calzada de Tlalpan y la zona de Tlaxcoaque.

La inversión promedio para cada paso a desnivel es de entre 8 y 9 millones de pesos, de acuerdo con Basulto.

En cuanto a los locales comerciales, el titular de Sobse explicó que tendrán rentas de alrededor de 900 a mil pesos mensuales para espacios de tres o cuatro metros cuadrados, además de que los comerciantes deberán cumplir con un reglamento que prohíbe, entre otras cosas, la venta de bebidas alcohólicas, vapeadores y productos que no estén permitidos por la legislación vigente.

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Tampoco se permitirá el uso de gas o la instalación de equipos con fuego dentro de los locales. Servimet se encargará de la limpieza y seguridad de las áreas comunes, mientras que cada comerciante deberá mantener en buenas condiciones su propio espacio.

Raúl Basulto explicó que también se renovaron por completo las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. 11/09/2026. | Foto: Gabriel Pano/El Universal.

Carlos Mackinlay, director general de Servimet, destacó que la rehabilitación implicó atender no solo aspectos técnicos, sino también las historias de vida de los comerciantes que durante décadas trabajaron en estos espacios.

Señaló que, antes de las obras, los pasos enfrentaban problemas de inseguridad, suciedad y malas condiciones, además de casos de despojo, extorsión y corrupción que se busca erradicar con el nuevo esquema de administración.

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Para permitir la realización de los trabajos, alrededor de un centenar de locatarios firmó un convenio de desocupación temporal y reubicación. Entre los apoyos otorgados estuvieron un seguro de desempleo de 12 mil pesos, apoyos de Fondeso por 25 mil pesos, mudanzas sin costo, reubicación en otros locales y acompañamiento mediante una Oficina de Gestión Social y el programa Mercomuna.

Mackinlay indicó que los comerciantes comenzarán a pagar una contraprestación por los locales a partir del próximo año, aunque podrían contar con algunos meses adicionales de gracia.

Comerciantes recuperan sustento

Durante la reapertura, Daniel Solís de la Rosa, comerciante del paso a desnivel de Juan A. Mateos, agradeció a las autoridades la posibilidad de regresar a su fuente de trabajo y aseguró que la reapertura representa para las familias de los locatarios la recuperación de su sustento.

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“Regresar a nuestra fuente de empleo representa mucho más que volver a instalar un espacio de trabajo. Es una estabilidad para nuestras familias, recuperar el sustento diario y la tranquilidad económica de nuestros hogares”, expresó.

El comerciante afirmó que los locatarios asumirán el compromiso de mantener los espacios ordenados, limpios y seguros, al considerar que su reapertura permitirá recuperar el flujo y dinamismo de una zona por la que diariamente transitan miles de personas.

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JACL/cr