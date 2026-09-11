Este viernes, 11 de septiembre, Atlante y Pachuca se enfrentarán en la Jornada 8 del Apertura 2026. Bajo la noche del Estadio Banorte, ambos equipos jugarán con la obligación de sumar puntos.

Universal Deportes 04:11 PM ¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido? Viernes, 11 de septiembre Atlante vs Pachuca | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Azteca 7, ESPN 2 y Disney+ Premium.

¿Cómo llegarán Atlante y Pachuca a la Jornada 8 del Apertura 2026?

Entre empates, Miguel Herrera se dice “encantado” con el desempeño del Atlante en su regreso a la Primera División del futbol mexicano. Sin embargo, aunque el conjunto azulgrana ha competido al “tú por tú” con equipos considerados como candidatos al título, el estratega sabe que esto no es suficiente.

Menos aún porque los Potros de Hierro apenas han conseguido una victoria en el torneo Apertura 2026. Lo lograron en el Estadio Banorte, donde derrotaron como visitantes al vigente campeón, Cruz Azul. Ahora, como locales en el Coloso de Santa Úrsula, buscarán darle fin a una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria.

“Me encanta lo que está haciendo el equipo, pero no está alcanzando para ganar. Hay muchos puntos de por medio todavía, y vamos a ir por todos. A pelear por todos. [...] Nos falta meter el gol que nos dé la posibilidad de ganar un partido. Eso es lo que nos está faltando, y seguimos trabajando para eso”, prometió el “Piojo” Herrera en conferencia de prensa.

Lee también Pumas encuentra la victoria; supera a León y suma sus primeros tres puntos como local

Miguel Herrera en partido con el Atlante, durante el Apertura 2026 - Foto: Imago7

Atlante recibirá a Pachuca en la Jornada 8 del Apertura 2026, urgido por sumar puntos para conseguir su objetivo de avanzar a la “Fiesta Grande” del futbol mexicano. Sin embargo, de momento ocupa el decimocuarto lugar de la clasificación general, fuera de la zona de Liguilla con una cosecha de cuatro empates, dos derrotas y una solitaria victoria.

[Publicidad]

Enfrente, los Potros de Hierro tendrán a un rival que tampoco ha mostrado regularidad. Los Tuzos de Pachuca están en la duodécima posición del certamen con tres derrotas, dos triunfos y dos empates. Sin embargo, fuera de casa han mostrado una mejor versión, con victorias ante Pumas y FC Juárez.

Lee también ¡Momento incómodo! Rafa Márquez citó al "Piojo" Herrera frente a Martinoli y así reaccionó el narrador

Pachuca en festejo de gol, durante la séptima jornada del Apertura 2026 - Foto: Imago7

“Entro al vestidor y les digo: 'Muchachos, [estoy] tranquilo, pero no contento'. No nos alcanza, debemos dar más y les exigiré cada día más. Necesitamos más contundencia porque hemos tenido oportunidades, pero no somos contundentes”, sentenció Miguel Herrera.

[Publicidad]

Será este viernes, a las nueve de la noche, cuando ambos equipos salten a la cancha del Estadio Banorte con la necesidad de escalar lugares en la tabla del Apertura 2026.