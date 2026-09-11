Chabihau, Yuc. - Una publicación en redes sociales alertó sobre excavaciones y extracciones de arena en la zona de dunas en el puerto de Chabihau.

En las publicaciones se difundieron imágenes en las cuales se observa maquinaria pesada realizando trabajos que habrían provocado daños ambientales en esa franja costera.

Ante las denuncias, inspectores de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y policías del municipio de Yobaín acudieron al sitio, pero la maquinaria ya no se encontraba en el lugar.

Una publicación en redes sociales alertó sobre excavaciones y extracciones de arena en las dunas de Chabihua. 11/09/2026. | Foto: Especial.

No obstante, las autoridades federales realizaron una inspección con drones y herramientas especializadas para evaluar los daños.

Tras detectar afectaciones al ecosistema costero, la dependencia procedió a colocar sellos de clausura en el predio.

Los vecinos de este puerto yucateco señalaron que en Chabihau se han reportado otras irregularidades urbanas y afectaciones al entorno, entre ellas ocupación de terrenos con documentos falsos, obstrucción de accesos a la playa y tala ilegal en franjas de manglar cercanas.

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JACL/cr