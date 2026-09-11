Para fortalecer la cultura de protección civil, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, arrancó la entrega de 2 mil 500 mochilas de vida y alarmas para detectar gas en ocho unidades habitacionales de la Ciudad de México.

Desde la colonia Obrera, donde inició el programa “Cuidarnos en Unidad Previene Riesgos”, la mandataria capitalina recordó que este 19 de septiembre se conmemoran 41 años del sismo de 1985 y nueve del sismo de 2017, por lo que destacó la importancia de que la población se prepare ante este tipo de emergencias.

La jefa de Gobierno recordó que este 19 de septiembre se conmemoran 41 años del sismo de 1985 y nueve del sismo de 2017, por lo que destacó la importancia de prepararse ante este tipo de emergencias. (Foto: especial)

“Se van a entregar mochilas de vida y los detectores que “Te Salvan”, a cada uno de ustedes, a cada una de las unidades habitacionales donde está entrando el gobierno a intervenir; y esta mochila de vida es una herramienta de prevención, que puede marcar la diferencia”, indicó.

Brugada Molina señaló que diariamente se atienden alrededor de 30 reportes relacionados con fugas de gas en la Ciudad de México, por lo que los detectores contribuirán a identificar oportunamente estos riesgos y prevenir accidentes.

Brugada Molina señaló que diariamente se atienden alrededor de 30 reportes relacionados con fugas de gas en la Ciudad de México, por lo que los detectores contribuirán a identificar oportunamente estos riesgos y prevenir accidentes. (Foto: especial)

Por su parte, las mochilas de vida, explicó, contienen artículos para enfrentar una emergencia, por ejemplo, botiquín de primeros auxilios, kit de higiene personal, frazada, silbato, memoria USB para documentos, lámpara, tarjeta de vida y una barra energética.

Por su parte, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, destacó que la prevención es una “herramienta fundamental” para reducir riesgos y fortalecer la seguridad de las comunidades.

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