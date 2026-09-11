Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado hacia el mar, informaron las fuerzas armadas surcoreanas, la demostración más reciente de armamento por parte de Pyongyang.

Las fuerzas armadas de Corea del Sur indicaron que el lanzamiento se efectuó el sábado por la mañana en aguas frente a la costa oriental de Corea del Norte, pero no ofrecieron más detalles. La víspera, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón concluyeron su ejercicio militar de cinco días, que el gobierno norcoreano considera una amenaza para su seguridad.

Las fuerzas armadas surcoreanas dijeron que el ejercicio Freedom Edge es de carácter defensivo y está destinado a reforzar la capacidad de respuesta conjunta ante las amenazas nucleares norcoreanas.

Horas después de que comenzara el ejercicio el lunes, el ministro de Defensa de Corea del Norte, Kim Song Gi, lo criticó y advirtió que Pyongyang es capaz de adoptar contramedidas fuertes y proporcionales desde la "perspectiva del poder".

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