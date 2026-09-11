Economía | 11-09-26 | 19:36 | Actualizada | 11-09-26 | 19:43 |

Derivado de la intensa lluvia que se registró este 11 de septiembre, en la zona del (AICM), y después de una revisión de y rodajes, a fin de mantener operaciones seguras, los aterrizajes y despegues se encuentran suspendidos temporalmente.

El AICM estima su reanudación en la pista 05 izquierda 23 derecha, aproximadamente a las 20:00 horas y hacia las 21:00 horas en la pista 05 derecha 23 izquierda.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), activó esta tarde la Alerta Naranja por presencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en la alcaldía Venustiano Carranza.

Se sugiere a los pasajeros consultar el estatus de su vuelo con su línea aérea.

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dmt/bmc

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