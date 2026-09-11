Derivado de la intensa lluvia que se registró este 11 de septiembre, en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y después de una revisión de pistas y rodajes, a fin de mantener operaciones seguras, los aterrizajes y despegues se encuentran suspendidos temporalmente.

El AICM estima su reanudación en la pista 05 izquierda 23 derecha, aproximadamente a las 20:00 horas y hacia las 21:00 horas en la pista 05 derecha 23 izquierda.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), activó esta tarde la Alerta Naranja por presencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en la alcaldía Venustiano Carranza.

Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 11/09/2026 en la demarcación: @A_VCarranza.



Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y… pic.twitter.com/Q8eSUv4h68 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 12, 2026

Se sugiere a los pasajeros consultar el estatus de su vuelo con su línea aérea.

#AICMInforma:



Debido a las condiciones climáticas de esta tarde sobre la estación, algunas aerolíneas decidieron detener momentáneamente sus despegues y aterrizajes en vista de la presencia de tormenta eléctrica y priorizando la seguridad de las personas.



Para conocer el… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 12, 2026

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