[Publicidad]
Derivado de la intensa lluvia que se registró este 11 de septiembre, en la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y después de una revisión de pistas y rodajes, a fin de mantener operaciones seguras, los aterrizajes y despegues se encuentran suspendidos temporalmente.
El AICM estima su reanudación en la pista 05 izquierda 23 derecha, aproximadamente a las 20:00 horas y hacia las 21:00 horas en la pista 05 derecha 23 izquierda.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), activó esta tarde la Alerta Naranja por presencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en la alcaldía Venustiano Carranza.
Se sugiere a los pasajeros consultar el estatus de su vuelo con su línea aérea.
Te puede interesar
Hacienda y organismos empresariales acuerdan mesas de trabajo; abordarán temas presupuestales
[Publicidad]
AFAC tendrá recursos adicionales en presupuesto de 2027; serán para fortalecer supervisión y seguridad operacional
Inegi: 23 millones de adultos sufrieron algún delito en 2025
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
dmt/bmc
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Tijuana vs Querétaro EN VIVO sigue aquí el MINUTO A MINUTO de la Liga MX
Nación
UNAM alista cambios en equipo y estructura del examen de ingreso; auditorías siguen en curso: Lomelí
Metrópoli
Vinculan a proceso a "El Loco Brayan de la Guerrero"; es identificado como presunto integrante de La Unión Tepito
Mundo
Trump viaja a Irlanda a un campeonato de golf; se reunirá con las autoridades