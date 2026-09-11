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Una explosión por acumulación de gas en un negocio de la colonia Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón, provocó el derrumbe parcial del establecimiento y dejó al menos una persona muerta y varias lesionadas.
El siniestro ocurrió en inmediaciones de avenida Alta Tensión y calle Santa Lucía, donde personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y equipos de emergencia desplegaron un operativo de atención y rescate.
De acuerdo con los primeros reportes, ocho personas fueron rescatadas del inmueble y canalizadas para recibir atención médica. Cinco de ellas fueron trasladadas a un hospital.
Una persona murió en el lugar como consecuencia de la emergencia.
La zona permanece acordonada debido a las condiciones de la estructura, mientras los cuerpos de emergencia continúan con las labores de búsqueda y rescate para descartar que haya más personas atrapadas.
En breve más información...
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