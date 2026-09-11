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Un juez de control vinculó a proceso a Bryan “N”, alias “El Loco Bryan de la Guerrero”, identificado como presunto integrante de la Unión Tepito, y a Rafael “N", por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio y cohecho.
Rafael también fue vinculado por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) comunicó que el pasado 3 de septiembre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) que realizaban labores de vigilancia en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, vieron a los imputados manipulando un arma de fuego, por lo que realizaron una revisión.
Los oficiales aseguraron 98 bolsitas con metanfetamina y 50 con cocaína a Brian, mientras que Rafael tenía cuatro bolsitas con cocaína y un arma de fuego calibre 9 milímetros abastecida con cinco cartuchos.
Los sospechosos habrían ofrecido 20 mil pesos a los policías para evitar ser detenidos.
En la audiencia, llevada a cabo el 6 de septiembre, ambos fueron vinculados a proceso y permanecerán en prisión preventiva.
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Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.
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JACL/cr
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