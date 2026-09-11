Hermosillo, Son. - Morena Sonora salió al paso de las versiones que colocan a Javier Lamarque a encabezar la Coordinación Estatal de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional como supuesto ganador de la encuesta interna rumbo a las elecciones de 2027.

El Comité Ejecutivo Estatal del partido negó que exista hasta ahora un resultado oficial y pidió a los contendientes, sus equipos y a la militancia evitar especulaciones sobre una definición que, sostuvo, corresponde exclusivamente a la dirigencia nacional.

La disputa interna involucra a Célida López, Lorenia Valles, Froylán Gámez, María Dolores del Río, Javier Lamarque y Omar del Valle, quienes participan en el proceso para definir al perfil que coordinará los trabajos de Morena en Sonora rumbo a la próxima elección estatal.

La encuesta, de acuerdo con información proporcionada previamente por la dirigencia estatal, contempla entrevistas en mil 200 hogares. | Foto: Archivo/Especial.

La encuesta, de acuerdo con información proporcionada previamente por la dirigencia estatal, contempla entrevistas en mil 200 hogares, dirigidas a población abierta y no únicamente a militantes del partido. El ejercicio tiene un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de 2.5 por ciento.

Sin embargo, ante la circulación de versiones sobre un supuesto resultado, Morena Sonora aclaró que será la Comisión Nacional de Elecciones la encargada de dar a conocer oficialmente quién obtuvo el respaldo mayoritario.

El anuncio se realizará en la Ciudad de México, con la participación de la dirigencia nacional y del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

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La dirigencia estatal llamó a los seis aspirantes y a sus grupos de apoyo a mantener la prudencia durante la recta final del proceso, particularmente ante la expectativa generada por la eventual definición del perfil que tendrá un papel central en la organización del partido de cara a 2027.

El anuncio se realizará en la Ciudad de México, con la participación de la dirigencia nacional y del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. | Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Morena reconoció que las aspiraciones de los participantes han generado competencia interna y distintas expresiones de apoyo, pero advirtió que las diferencias no deben poner en riesgo la unidad del movimiento.

“Estamos ante un proceso interno en el que naturalmente existen pasiones en las legítimas aspiraciones. Sin embargo, por encima de cualquier interés personal o de grupo, debemos privilegiar la unidad de nuestro movimiento”, señaló el Comité Ejecutivo Estatal.

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La definición adquiere relevancia política debido a que quien resulte electo como coordinador estatal tendrá la responsabilidad de encabezar los trabajos partidistas rumbo a 2027, aunque la coordinación no representa por sí misma la definición de una candidatura.

Reunión de Morena con aspirantes a las coordinaciones estatales en defensa de la transformación y la soberanía nacional de Sonora y otros estados. Foto: X @PartidoMorenaMx

La dirigencia de Morena Sonora insistió en que cualquier versión que dé por ganador a alguno de los seis perfiles no tiene carácter oficial.

“No hay resultados oficiales”, reiteró el partido, al señalar que corresponderá a la Comisión Nacional de Elecciones informar públicamente el resultado una vez que concluya el procedimiento.

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Con ello, Morena busca contener las versiones anticipadas que han comenzado a circular mientras se mantiene la expectativa sobre quién encabezará los trabajos del partido en Sonora rumbo al proceso electoral de 2027.

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