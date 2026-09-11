El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, anunció que habrá cambios en el equipo y en la estructura encargada del examen de admisión a la educación superior, con el fin de concentrar su diseño y aplicación en una sola instancia y contar con un consejo técnico que supervise las diferentes etapas del proceso.

En entrevista al término de la inauguración del ciclo escolar 2026-2027, señaló que la reestructuración se anunciará en las próximas semanas y responde a las recomendaciones de la comisión que revisó el proceso de admisión.

“No sólo en el equipo, va a haber cambios en la estructura, porque es justo lo que recomendó la Comisión, hacer una nueva estructura para que el diseño y la aplicación del examen estén bajo una sola estructura”, adelantó.

Agregó que se integrará un órgano de supervisión: “Más que un consejo asesor, yo creo que va a ser una especie de consejo técnico que supervise las distintas etapas del proceso”.

Auditorías de examen de admisión en línea continúan

Cuestionado acerca de si ya se identificaron más responsables de lo ocurrido, indicó que las auditorías continúan y que la Máxima Casa de Estudios esperará sus conclusiones.

“No, están en curso todavía las auditorías, entonces vamos a esperar a que concluyan. Ya se ha enviado la información que solicitó la Auditoría Superior y ellos estarán en su momento requiriendo tal vez más información, entonces vamos a esperar los resultados”, sostuvo.

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Sobre la existencia de denuncias adicionales, contestó: “Entiendo que hay más denuncias, vamos a ver cómo se desahoga”.

En otro tema, Lomelí Vanegas consideró una buena noticia que el proyecto de presupuesto para 2027 contemple más recursos para educación y salud, al señalar que ambos sectores necesitan atender rezagos.

“Yo creo que es una buena noticia que se den más recursos a educación y a salud, porque tanto en educación como en salud hacían falta, y yo creo que eso va a permitir atender rezagos”, expresó.

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El rector añadió que el incremento también es relevante para la formación de los estudiantes de medicina y enfermería, quienes en ocasiones no cuentan con suficientes campos clínicos para estudiar.

“Para nosotros también es importante en términos de que muchos de nuestros jóvenes a veces no cuentan con suficientes campos clínicos para estudiar, los que estudian medicina o enfermería, entonces eso también es una buena noticia para nosotros”, dijo.

Brote de salmonela en el Hospital General

Con referencia a lo ocurrido en el Hospital General, donde, de acuerdo con la pregunta planteada durante la entrevista, resultaron afectados residentes de la Facultad de Medicina, aseguró que la Universidad Nacional se mantiene pendiente y pidió esclarecer los hechos.

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“Desde el principio hemos estado muy atentos, la directora de la Facultad de Medicina nos ha mantenido informados, y por supuesto que queremos que se investigue bien qué fue lo que ocurrió, porque nos interesa mucho la salud de nuestros estudiantes”, manifestó.

Precisó que no tenía el número exacto de residentes de la UNAM que pudieron resultar afectados y que ese dato corresponde a la Facultad de Medicina, aunque señaló que fueron varios.

“Estamos atentos a su evolución, y si es necesario que reciban algún apoyo más, se los daremos”, aseveró.

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Aniversario de Jesús Israel en CCH Sur

Al ser consultado acerca de la proximidad del primer aniversario de la muerte de Jesús Israel en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, Lomelí Vanegas afirmó que las medidas de seguridad establecidas han funcionado bien, pero reconoció que todavía se requiere mayor trabajo en prevención.

“Han funcionado bien, pero estamos muy conscientes de que el principal esfuerzo se tiene que hacer en la prevención, y ahí todavía podemos y estamos trabajando más”, indicó.

Adelantó que la UNAM prevé hacer una actividad la próxima semana para recordar al estudiante y profundizar en la prevención de problemas asociados con la salud mental.

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“Yo creo que sí, en la próxima semana haremos en algún momento alguna actividad, no solamente para recordarlo a él, sino para profundizar en la importancia de la prevención de cualquier problema asociado a la salud mental”, expresó.

Ante el señalamiento de que aún no existe una sentencia en el caso y la pregunta sobre si la UNAM demandaría justicia, respondió: “Sí, esperamos que se agilicen los procesos judiciales que están en curso”.

Seguridad para alumnos de nuevo ingreso

Sobre la seguridad para los estudiantes de nuevo ingreso, señaló que la institución se mantiene atenta a riesgos emergentes y trabaja para mejorar sus sistemas de protección.

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Detalló que se han reforzado distintos mecanismos, tanto con personal como con dispositivos, entre ellos cámaras. También destacó la importancia de promover el autocuidado y que los estudiantes soliciten apoyo cuando enfrenten algún problema.

“Hemos reforzado varios, no solamente en la parte humana, sino también apoyándonos en dispositivos como son cámaras, pero sobre todo yo creo que muchas de estas actitudes también tienen que ver con la forma en la cual conscientizamos a nuestros estudiantes tanto para que se cuiden como para que pidan ayuda cuando tengan algún problema”, concluyó.

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