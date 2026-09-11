Petróleos Mexicanos (Pemex), la mayor empresa estatal del gobierno de México, señaló que el nuevo derrame reportado en el Golfo de México no generó afectaciones al personal ni a playas.

“Pemex mantiene coordinación permanente con la Secretaría de Marina, Secretaría de Energía, Secretaría de Ciencias, Humanidades y Tecnología y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), para el seguimiento y atención del evento y continuarán hasta la conclusión de los trabajos. No se reportan afectaciones al personal ni a zonas de playa”, dijo la empresa en un informe esta noche.

“En relación con el incidente de la fuga reportada por el Observatorio Permanente del Golfo de México, ubicada a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, Campeche, Pemex informa que de inmediato se activaron los protocolos de atención correspondientes”, aseguró la estatal que dirige actualmente Juan Carlos Carpio Fragoso.

Como parte de las acciones implementadas, se identificó el ducto con fuga, se realizó la despresurización del mismo para contener la emanación y se mantienen trabajos de recuperación en la zona, así como de inspección y reparación del ducto, afirmó la empresa petrolera.

No es el primer derrame este año

No se trata del primer derrame reportado en el Golfo de México este año. Entre febrero y abril se reportó un derrame en instalaciones de la petrolera en el complejo de Cantarell.

Esa situación generó en un primer momento que Pemex negara la responsabilidad del asunto y posteriormente se reconoció el problema, aunque en todo momento la petrolera aseguró que atendió la situación.

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dft