En la frontera del país se vive uno de los dos juegos que cierran la cartelera de este viernes. Tijuana recibe en el estadio Caliente al Querétaro en el duelo correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Los Xolos buscan mantenerse en la pelea por los primeros cuatro puestos de la clasificación. Con 13 unidades se posicionan en la cuarta plaza, por lo que una victoria podría hacerlos dormir en la primera posición, dependiendo de cuántos goles hagan.

En el partido pasado, el equipo fronterizo venció 2-0 a los Pumas de la UNAM, con un doblete de Gilberto Mora, quien venció en dos ocasiones a Keylor Navas desde el punto de penalti.

Los Gallos han sido una grata sorpresa en el torneo y se encuentran en la pelea por el octavo puesto, el último boleto a Liguilla. Sus 10 puntos los ponen en noveno, así que los tres puntos serán de gran beneficio para ellos.

La fecha pasada enfrentaron al Atlas como visitantes, logrando derrotar 1-3 a los Zorros para mantener el buen paso que presentan en esta campaña.

Tijuana vs Querétaro MINUTO A MINUTO