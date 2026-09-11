La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM se convirtió en Facultad de Trabajo Social, luego de que el Consejo Universitario (CU) aprobó su transformación para fortalecer la gestión institucional, ampliar su proyección nacional e internacional y potenciar su impacto en la formación de profesionales comprometidos con el bienestar social.

El pleno también avaló que la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica se constituya en Centro de Investigaciones de la Tierra y el Espacio (CITE), además de modificar el Estatuto del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia y su reglamento.

De acuerdo con el Proyecto de Transformación, el cambio de la Escuela Nacional de Trabajo Social a facultad se sustenta en su Plan de Desarrollo 2024-2028 y en la modificación del Programa de Maestría en Trabajo Social, que permitió crear el Plan de Estudios del Doctorado en Trabajo Social y establecer el grado académico correspondiente.

El documento señala que el Programa de Maestría y Doctorado responde a un contexto social caracterizado por problemáticas complejas que requieren enfoques críticos e interdisciplinarios, así como fundamentos epistemológicos, teórico-metodológicos y científicos para generar conocimientos de frontera.

“Desde las perspectivas de género, igualdad, ética, diversidad cultural, Derechos Humanos y sostenibilidad, el Programa impulsa la formulación de alternativas para la transformación social y contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de personas, grupos y comunidades frente a los múltiples desafíos de la sociedad actual”, precisa.

El doctorado tiene como objetivo formar especialistas con una preparación sólida y rigurosa, capaces de desarrollar investigación de alto nivel y generar conocimiento original.

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UNAM busca fortalecer infraestructura científica

En cuanto al Centro de Investigaciones de la Tierra y el Espacio, el proyecto plantea consolidar un polo de investigación multidisciplinaria con impacto estratégico en el occidente del país y proyección nacional e internacional.

“El CITE se concibe como un centro de excelencia orientado a la investigación básica y aplicada en áreas clave como: Heliofísica, Clima Espacial, Geofísica Ambiental, Vulcanología, Sismicidad, Arqueomagnetismo y Geotermia”, establece el documento.

EL CITE busca fortalecer la infraestructura académica con otros centros de investigación internacionales. Foto: Star Walk

Su creación busca fortalecer la infraestructura científica, la formación de especialistas y la generación de información para gestionar riesgos naturales y proteger infraestructuras críticas.

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Los objetivos del centro se alinean con el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027 de la UNAM, particularmente en materia de descentralización académica, investigación multidisciplinaria y vinculación con la sociedad y el sector productivo.

Entre sus contribuciones, el proyecto destaca la colaboración con el campus Morelia, universidades estatales y organismos de protección civil y prevención de desastres. También prevé fortalecer líneas de investigación como Magnetismo Ambiental, Monitoreo del Clima Espacial y Petrología Experimental, que el documento identifica como áreas únicas en el país.

Colaboraciones academicas con centros de investigaciones de Asia, América y Europa

La formación de especialistas contempla consolidar programas de licenciatura y posgrado, con participación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia y de los posgrados en Ciencias de la Tierra y Geografía.

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A ello se suman los servicios de laboratorios, observatorios y redes de monitoreo certificados que proporcionan datos para la gestión de riesgos, así como colaboraciones científicas con universidades y centros de investigación de América, Europa y Asia.

Un sistema para crear comunidades dentro y fuera de los planteles

En materia de legislación universitaria, el CU modificó el Estatuto del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia para referir su trabajo en las modalidades abierta, a distancia y mixta, la creación de comunidades de aprendizaje dentro y fuera de los planteles y la integración de tecnologías a los procesos educativos.

Las modificaciones también detallan la organización y las funciones de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital, entre ellas impulsar, planear e implementar estrategias de transformación digital que contribuyan al desarrollo institucional.

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Asimismo, la coordinación deberá promover, asesorar y apoyar a las entidades académicas y dependencias universitarias que requieran proyectos de educación abierta, a distancia y mixta.

El pleno aprobó cambios al reglamento de ese sistema, entre los que destacan requisitos sobre el ingreso y el cambio al sistema escolarizado. Además, conoció el informe de la Autoridad Garante de la UNAM en Materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales correspondiente a 2025-2026.

En sesión extraordinaria, el Consejo modificó los artículos 8 y 106, fracción III, del Estatuto General de la UNAM, para incorporar la transformación de Trabajo Social en facultad. También reformó los artículos 9 y 106, fracción I, por el cambio de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica a Centro de Investigaciones de la Tierra y el Espacio.

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En la nueva Facultad, los integrantes felicitaron a todas y todos los profesionales de Trabajo Social, a su alumnado, docentes, equipo directivo, personal de confianza, sindicalizado y de investigación científico social, a quienes han hecho posible este nuevo destino y futuro compartido.

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