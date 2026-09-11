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La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) dio a conocer que asumió la administración de la Unidad Deportiva Cuemanco, luego de que el Comité del Patrimonio Inmobiliario determinara, el pasado 2 de septiembre, que este espacio quedará a cargo de la dependencia.
La Sedema indicó que este espacio permanecerá cerrado durante 15 días para llevar a cabo acciones de diagnóstico, mantenimiento, recuperación de áreas verdes y ordenamiento necesarias, por lo que reabrirá sus puertas y retomará sus servicios el próximo 26 de septiembre.
Dicha Unidad Deportiva cuenta con una superficie aproximada de 67 hectáreas y forma parte de la zona de los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, decretada Área Natural Protegida en 1992 bajo la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica.
En una tarjeta informativa, la dependencia precisó que la administración del espacio permitirá fortalecer las acciones para el cuidado de sus áreas verdes y la conservación ambiental de esta zona de la CDMX.
“Para formalizar la recepción del inmueble se realizó un operativo interinstitucional en el que participaron personal de la Sedema, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de las policías de Proximidad, Metropolitana, de Inteligencia y Auxiliar, así como la Guardia Nacional, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y seguro”, indicó la dependencia.
Indicó que la dependencia realizará un diagnóstico integral del espacio, así como trabajos de mantenimiento y recuperación de áreas verdes, limpieza general, revisión de infraestructura y puntos vulnerables, ordenamiento de accesos y estacionamientos y colocación de señalización.
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“Estas acciones estarán orientadas a mejorar las condiciones de la Unidad Deportiva y asegurar que su operación sea compatible con el cuidado del medio ambiente. Asimismo, se ordenarán las actividades deportivas, comerciales y de servicios que se desarrollan en el inmueble, con el propósito de establecer condiciones adecuadas para su funcionamiento y garantizar que el uso del espacio se realice de manera organizada y acorde con las medidas de conservación y protección ambiental”, precisó la dependencia.
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