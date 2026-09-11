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Personal de emergencia continúa con las labores de limpieza en viviendas afectadas por las lluvias en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, donde durante las últimas horas se registraron inundaciones al interior de distintos predios.
En la colonia Vicente Guerrero, en Iztapalapa, trabajadores de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), en coordinación con SEGIAGUA, mantienen los trabajos para abatir los niveles de agua y retirar el líquido acumulado en las viviendas.
Además, se realizan labores de limpieza al interior de los predios afectados, mientras personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana levanta un censo para conocer las afectaciones entre los habitantes.
En Tláhuac, los trabajos se mantienen en las calles Juventino Rosas, Agustín Lara y Carlos Martínez Gil, en la colonia San José, donde el agua ingresó a viviendas.
Con bombas sumergibles, los equipos de emergencia retiraron parte del agua acumulada y continúan ahora con las labores de limpieza en los inmuebles afectados.
Los equipos permanecen en ambos puntos para concluir los trabajos y apoyar a las familias que resultaron afectadas por las precipitaciones.
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