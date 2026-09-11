Las fuertes lluvias registradas durante la noche de ayer y esta mañana provocaron severas inundaciones y encharcamientos en distintos puntos de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, donde vecinos, policías y equipos de emergencia realizan labores para retirar el agua y atender a la población afectada.

En la colonia La Habana, Tláhuac, se reportó un encharcamiento en vía pública de aproximadamente 500 metros lineales, con un tirante de hasta un metro de profundidad.

Las fuertes lluvias registradas durante la noche de ayer y esta mañana provocaron severas inundaciones y encharcamientos en distintos puntos. Foto: Especial

En la calle Cástulo García, de la colonia Santiago Sur, barrio La Conchita Zapotitlán B, vecinos trabajan para sacar de sus domicilios el agua que ingresó tras las lluvias recientes.

Ante las afectaciones, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan labores en distintos puntos de Tláhuac para liberar coladeras y facilitar el desalojo del agua, además de brindar apoyo a los habitantes que lo requieren.

La acumulación de agua también complicó el paso de peatones sobre avenida Tláhuac. Varias personas tuvieron que hacer fila sobre la banqueta para intentar cruzar la vialidad sin mojarse ni quedar atrapadas en las zonas anegadas.

Las fuertes lluvias registradas durante la noche de ayer y esta mañana provocaron severas inundaciones y encharcamientos en distintos puntos. Foto: Especial

En Iztapalapa, las afectaciones se extendieron a puntos de las avenidas Tláhuac, Guelatao y Ermita, además de diversas colonias donde se reportaron calles bajo el agua.

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Las precipitaciones mantienen ocupados a los servicios de emergencia de la zona oriente de la Ciudad de México, que continúan con trabajos para atender los puntos inundados y reducir los niveles de agua.

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