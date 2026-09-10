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La alcaldía Gustavo A. Madero lanzó la licitación para la construcción del parque público “Edén Tlacos”, ubicado en la colonia San Juan de Aragón Primera Sección.
De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial de la capital, para el proyecto, las empresas interesadas deberán acreditar un capital contable de 26 millones 100 mil pesos.
La licitación, identificada con el número 30001098-012-26, establece que la obra tendrá un periodo de ejecución de 86 días, del 6 de octubre al 30 de diciembre de este año.
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La convocatoria establece que la fecha límite para adquirir las bases será el 14 de septiembre. Posteriormente, la visita de obra se realizará el 17 de septiembre, la junta de aclaraciones el 23 de septiembre, la presentación de propuestas el 29 de septiembre y el fallo se dará a conocer el 5 de octubre.
La alcaldía informó que los recursos para esta obra provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), con el presupuesto autorizado de la demarcación para su ejecución durante el ejercicio fiscal 2026.
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El documento también refiere que los participantes deberán acreditar experiencia en trabajos similares, solvencia financiera y el cumplimiento de obligaciones fiscales y administrativas.
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mahc/LL
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