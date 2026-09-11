Monterrey. - Mil 200 elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno serán desplegados este sábado 12 de septiembre en el Estadio BBVA y sus alrededores, en Guadalupe, Nuevo León, para el Clásico Regio entre Tigres y Rayados.

El operativo comenzará cuatro horas antes del encuentro y permanecerá activo durante las tres horas posteriores al partido, informó Michel Hernández, director de Policía de Guadalupe.

El municipio aportará 300 elementos entre policías y agentes de Tránsito, mientras que el resto del personal corresponderá a corporaciones estatales y federales.

Fuerza Civil tendrá presencia al interior del Estadio BBVA y la Guardia Nacional realizará labores de vigilancia en el exterior. Foto: Protección Civil Nuevo León

Como parte del dispositivo se utilizarán drones, unidades K9 y robots K9 para realizar recorridos en el perímetro del estadio y detectar vehículos estacionados en lugares prohibidos. También se dispondrán grúas en puntos estratégicos para atender incidentes que afecten la circulación.

Fuerza Civil tendrá presencia al interior del Estadio BBVA y la Guardia Nacional realizará labores de vigilancia en el exterior.

Protección Civil de Nuevo León informó que dispondrá de 90 elementos, seis ambulancias, cuatro máquinas de bomberos, 22 unidades operativas y un puesto de mando móvil para atender posibles emergencias.

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En el operativo participarán también el CRUM, Cruz Roja, Bomberos Nuevo León, Bomberos Guadalupe y unidades municipales de Protección Civil.

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