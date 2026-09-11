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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé una mañana fresca con lluvias ligeras y ambiente caluroso después del mediodía para este viernes 11 de septiembre en la Ciudad de México.
Se contempla cielo mayormente nublado con lluvias fuertes, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Se prevén precipitaciones fuertes y granizo en la mayor parte de la capital, particularmente entre las 16:00 y las 22:00 horas.
Durante el día habrá vientos de componente Norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 25° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 15° Celsius.
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