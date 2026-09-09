Tultitlán, Méx.— Vecinos del fraccionamiento Bosques de Tultitlán aseguran que desde el miércoles 2 de septiembre solicitaron al gobierno federal cerrar el paso en la avenida Recursos Hidráulicos, sitio donde quedó varada una unidad de transporte público y murieron seis personas la noche del domingo 6 de septiembre.

La solicitud la realizaron pues ya notaban que sobre la vialidad, en la que hay trabajos de repavimentación con concreto hidráulico, el nivel del agua de lluvia subía y vehículos quedaban varados.

“Ese día les dije a las autoridades que no queríamos ser el clásico: ‘ahogado el niño tapamos el pozo’. Hice la solicitud y dijeron que sí. Cada inundación se queda un carro. Ese día normalizamos que la combi se haya quedado ahí, pensamos que se habían quedado varados y después llegaría la grúa y se los llevaría”, contó Anny Vieira, vecina de Bosques de Tultitlán.

Vieira comentó que las afectaciones se registraron a raíz de la construcción de la estación Cueyamil del Tren Felipe Ángeles.

Comentó que solicitaron el cierre de la avenida Recursos Hidráulicos puesto que una combi ya se había quedado varada tras caer en una de las zanjas y porque aún viendo que la zona está en obras, al no ver restricciones, los automovilistas se pasaban.

La noche del domingo se dieron cuenta de que la camioneta de transporte público no se movía, por lo que un grupo de vecinos se acercó y una personas les avisó que había gente desmayada al interior de la combi, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia. Sin embargo, las seis personas, que viajaban en la unidad como parte de un traslado privado, murieron al interior de la misma presuntamente por inhalar gas.

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