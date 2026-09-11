El 11 de septiembre de 2001 dos aviones secuestrados por simpatizantes de Al Qaeda fueron estrellados en las Torres Gemelas de Nueva York, orgullo de la economía estadounidense y el mundo cambió.

Fueron horas en los que, a través de la televisión, la gente vio en vivo el ataque terrorista más fuerte registrado hasta entonces y a personas arrojándose desde lo más alto de los edificios ante la desesperación de testigos.

En los años siguientes se han producido tanto películas de ficción, basadas en hechos reales y documentales, para no olvidar el momento. Pero sólo unas cuantas pueden ser vistas actualmente en pantalla chica, de los cuales te decimos algunas.

Vuelo 93

Este vuelo fue uno de los tres aviones secuestrados ese 11 de septiembre, pero no llegó a su objetivo en Washington, estrellándose en un campo de Pensilvania. Se supone que los pasajeros se organizan para tomar el control del aparato, sobre los terroristas, lo que llevó a ese resultado. Paul Greengrass ganó el premio BAFTA a Dirección, así como nominación al Oscar en la misma categoría.

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Las Torres Gemelas

Nicolas Cage y Michael Peña dan vida a dos oficiales que queda atrapados en los edificios y con ello da pie a la odisea que se vivió para rescatar a personas del siniestro. La dirección recayó en manos de Oliver Stone (Pelotón y JFK) quien echó mano de relatos reales para configurar el guion y este fuera lo más apegado a como ocurrió.

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Foto: Instagram oficial.

¿Cuánto vale la vida?

Después de los atentados el tema no acabó ahí. Se conformó un fondo económico para ayudar a las familias de quienes perdieron la vida y no fue fácil, porque se tuvo que determinar cuánto correspondía a cada una. Michael Keaton, Stanley Tucci y Amy Ryan conforman el elenco.

¿Dónde ver?: Netflix

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11 de Septiembre: Tiempo de crisis

Película que combina imágenes reales con actuaciones para relatar lo que ocurrió en el seno presidencial estadounidense y otras áreas, tras los ataques a las torres gemelas. Timothy Bottoms, John Cunningham y David Fonteno son los actores principales.

¿Dónde ver?: Youtube

11'09''01 - 11 de septiembre

Once cineastas, entre ellos el mexicano Alejandro González Iñárritu, mostraron su visión sobre lo ocurrido ese día. "El Negro" optó por poner fondo negro y las imágenes de personas aventándose de las torres y Sean Penn creó una historia sobre un hombre de la tercera edad triste que vive en penumbras, pero un día descubre que el edificio que le quitaba luz, ya no estaba y así podía poner sus flores. El israelí Amos Gitai, el inglés Ken Loach y la india Mira Nair fueron otros de los cineastas paricipantes.

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¿Dónde ver?: Algunos segmentos están disponibles en Youtube

Foto: IMDb.