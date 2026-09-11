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Dos hombres de entre 30 y 40 años resultaron lesionados por disparos de arma de fuego mientras caminaban por Avenida Recreo, en la colonia Gabriel Ramos Millán, sección Bramadero, alcaldía Iztacalco.
De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se desplazaban por la vialidad cuando fueron alcanzadas por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes les dispararon y posteriormente huyeron del lugar.
Los dos hombres quedaron tendidos sobre la carpeta asfáltica, frente a un puesto de venta de papas fritas, con heridas visibles y manchas de sangre en el cuerpo.
Al sitio acudieron policías y personal del CRUM, aunque civiles trasladaron a los lesionados en un vehículo particular hacia un hospital cercano para recibir atención médica.
Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión y no se cuenta con información precisa sobre los responsables. Personal de C2 y C5 realizó el monitoreo de la zona, mientras policías implementaron un operativo de búsqueda.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo ocurrió el ataque y ubicar a los responsables.
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JACL/cr
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