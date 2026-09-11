Metrópoli | 11-09-26 | 19:00 |

Dos hombres de entre 30 y 40 años resultaron lesionados por mientras caminaban por Avenida Recreo, en la colonia Gabriel Ramos Millán, sección Bramadero, .

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se desplazaban por la vialidad cuando fueron alcanzadas por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes les y posteriormente huyeron del lugar.

Los dos hombres , frente a un puesto de venta de papas fritas, con heridas visibles y manchas de sangre en el cuerpo.

Al sitio acudieron policías y personal del CRUM, aunque civiles trasladaron a los lesionados en un vehículo particular a un hospital. | Foto: Archivo/VALENTE ROSAS/EL UNIVERSAL
Al sitio acudieron policías y personal del CRUM, aunque civiles trasladaron a los lesionados en un vehículo particular a un hospital. | Foto: Archivo/VALENTE ROSAS/EL UNIVERSAL

Al sitio acudieron policías y personal del CRUM, aunque civiles trasladaron a los lesionados en un vehículo particular hacia un hospital cercano para recibir atención médica.

Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión y no se cuenta con información precisa sobre los responsables. Personal de C2 y C5 realizó el monitoreo de la zona, mientras policías implementaron un operativo de búsqueda.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo ocurrió el ataque y ubicar a los responsables.

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JACL/cr

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