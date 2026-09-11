Hermosillo, Son. - La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora investiga si el asesinato del creador de contenido José Luis Esparza “El Piturris”, ocurrido mientras trabajaba en la taquería “Los Güichos”, en Ciudad Obregón, estaría relacionado con la actividad de un pariente político suyo, dedicado a interpretar y componer canciones para integrantes de un grupo delictivo.

El homicidio de “El Piturris” ocurrió la mañana del jueves 10 de septiembre en el establecimiento familiar ubicado en las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada, en la colonia Cortinas.

La víctima, identificada por la Fiscalía como José Luis “N”, perdió la vida en el ataque, que generó consternación entre seguidores y personas cercanas al creador de contenido, cuya actividad en redes sociales había cobrado notoriedad en Ciudad Obregón y otros municipios de Sonora.

De acuerdo con la FGJE, una de las líneas de investigación surgió luego de que el comparativo balístico de los casquillos asegurados tras el homicidio de “El Piturris” estableciera concordancia con indicios recolectados durante la investigación de otro asesinato ocurrido un día antes en El Conti, comunidad de Cócorit.

El homicidio de “El Piturris” ocurrió la mañana del jueves 10 de septiembre, mientras trabajaba en la taquería “Los Güichos”. | Foto: Especial.

A partir de esta coincidencia, la Fiscalía analiza una posible relación entre ambos hechos y mantiene como una de sus principales hipótesis que pudieran estar vinculados con una confrontación entre grupos delictivos relacionados con el narcotráfico.

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía revisa también el entorno familiar de “El Piturris” y, particularmente, su relación con un pariente político dedicado a la interpretación y composición musical.

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Según la información proporcionada por la dependencia, este familiar estaría relacionado con canciones dedicadas a integrantes de un grupo delictivo, por lo que dicha actividad es analizada como parte del contexto que pudiera ayudar a establecer el móvil del asesinato.

La Fiscalía de Sonora informó además que se revisan antecedentes de este pariente político en Estados Unidos, donde estuvo preso por posesión de narcóticos.

La dependencia señaló que estos elementos forman parte de las líneas de investigación y que las autoridades continúan con las diligencias para establecer el móvil, determinar la participación de posibles responsables y esclarecer si existe una relación directa entre los dos homicidios.

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La FGJE encontró concordancia balística entre los casquillos del homicidio de “El Piturris” e indicios de otro asesinato en Cócorit. | Foto: Especial.

Las redes sociales

Además de su actividad en la taquería “Los Güichos”, “El Piturris” tenía presencia en redes sociales y participaba en La Guarida Podcast, proyecto producido por Desde la O, donde compartía micrófonos con “El Huicho”.

El programa se convirtió en uno de los espacios mediante los cuales ambos creadores compartían anécdotas, viajes, experiencias personales y situaciones cotidianas con un tono de humor.

En mayo pasado, Desde la O también se difundió un video dedicado a la taquería de "El Piturris", en el que se mostraba el establecimiento y se abordaba la actividad del creador en el negocio.

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Tras conocerse su muerte, seguidores y personas cercanas comenzaron a compartir mensajes de despedida y recuerdos en redes sociales.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones y, hasta el momento, será el resultado de las diligencias el que determine si las coincidencias balísticas y los vínculos familiares analizados permiten establecer una relación directa entre ambos homicidios.

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