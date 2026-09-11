Culiacán, Sin. - A cinco años del asesinato del activista social de la comunidad tarahumara y excandidato de MORENA a diputado local por el VI Distrito Electoral, Ramón Rubio López, uno de los presuntos implicados en su homicidio, Adrián “N”, fue localizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, y trasladado a Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que su ubicación en el vecino país del norte se logró con ayuda de Interpol y de los Servicios de Seguridad Diplomática, del consulado general de Estados Unidos en Hermosillo, Sonora, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Adrián “N”, de 29 años de edad, una vez trasladado a Sinaloa, quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte, en espera de que se fije la fecha y hora de la audiencia inicial.

Ramón Rubio López era activista social de la comunidad tarahumara. | Foto: Archivo/Cortesía de Fidetur ¡Ah Chihuahua!.

Según las informaciones periodísticas, la mañana del día 21 de julio del 2021, fue encontrado el cuerpo del activista, docente y político, con impacto de bala, en la zona del Tapo, muy cerca del malecón de Sinaloa de Leyva.

Los datos que se conocieron fueron en el sentido de que Rubio López, en compañía de Esteban López Beltrán, presuntamente una noche antes fueron privados de su libertad. Primeramente, fue localizado el cuerpo del luchador por los derechos de los tarahumaras y, por la tarde, el de su compañero, dentro de un vehículo Mazda, en Casas Nuevas.

Ramón Rubio, miembro de un colectivo de ayuda a tarahumaras, durante la campaña política a diputado local se quejó de ser víctima de amenazas e incluso, este declinó impugnar los resultados de la contienda, cuyo distrito electoral fue el único que ganó la coalición “Va por Sinaloa PRI-PAN-PRD".

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