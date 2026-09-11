[Publicidad]
Culiacán, Sin. - A cinco años del asesinato del activista social de la comunidad tarahumara y excandidato de MORENA a diputado local por el VI Distrito Electoral, Ramón Rubio López, uno de los presuntos implicados en su homicidio, Adrián “N”, fue localizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, y trasladado a Sinaloa.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer que su ubicación en el vecino país del norte se logró con ayuda de Interpol y de los Servicios de Seguridad Diplomática, del consulado general de Estados Unidos en Hermosillo, Sonora, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Adrián “N”, de 29 años de edad, una vez trasladado a Sinaloa, quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte, en espera de que se fije la fecha y hora de la audiencia inicial.
Según las informaciones periodísticas, la mañana del día 21 de julio del 2021, fue encontrado el cuerpo del activista, docente y político, con impacto de bala, en la zona del Tapo, muy cerca del malecón de Sinaloa de Leyva.
Los datos que se conocieron fueron en el sentido de que Rubio López, en compañía de Esteban López Beltrán, presuntamente una noche antes fueron privados de su libertad. Primeramente, fue localizado el cuerpo del luchador por los derechos de los tarahumaras y, por la tarde, el de su compañero, dentro de un vehículo Mazda, en Casas Nuevas.
Ramón Rubio, miembro de un colectivo de ayuda a tarahumaras, durante la campaña política a diputado local se quejó de ser víctima de amenazas e incluso, este declinó impugnar los resultados de la contienda, cuyo distrito electoral fue el único que ganó la coalición “Va por Sinaloa PRI-PAN-PRD".
[Publicidad]
También te puede interesar
Inhuman 117 cuerpos no reclamados en Ciudad Juárez, Chihuahua; restos estuvieron en el Semefo por tres años
Lluvias dejan crecida de arroyos y vehículos arrastrados en BCS; autoridades vuelven a suspender clases
[Publicidad]
Denuncian lento avance en identificación de cuerpos de fosas clandestinas en Veracruz; llaman a crear más centros
Desmantelan “hospital” clandestino del CJNG en Jalisco; liberan a ocho presuntas víctimas de reclutamiento forzado
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Nación
Trabajo Social ya es facultad; UNAM aprueba también centro de investigación en Michoacán
Estados
Fuertes lluvias en Ahome, Sinaloa, causan inundaciones en viviendas y dejan vehículos varados; nueve familias fueron evacuadas
Metrópoli
Continúan labores de limpieza tras inundaciones en Iztapalapa y Tláhuac a causa de las lluvias; apoyan a familias afectadas
Metrópoli
Trasladan a Texas a menor lesionada en accidente con pirotecnia en Temascalcingo; recibirá atención especializada
Espectáculos
“Cerebro de pescado”: Niurka se le va con todo a Manelyk y terminan a los gritos en La Granja VIP
Espectáculos
VIDEO: ¿Los sirvientes de Mane o de Niurka? Azalia destapa quién juega para quién en La Granja VIP
Fútbol
Necaxa vs Puebla: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido de la Jornada 8 de la Liga MX?
Fútbol
Atlante vs Pachuca: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido de la Jornada 8 de la Liga MX?