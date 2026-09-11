Guadalajara.— La búsqueda de un joven de 20 años de edad, desaparecido en julio pasado en Tlaquepaque, llevó a la fiscalía de Jalisco hasta una finca que, presuntamente, utilizaba el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como casa de seguridad y “clínica de recuperación” en el municipio de Tecalitlán.

En el lugar fueron detenidas seis personas y se liberó a ocho que, se presume, habían sido víctimas de reclutamiento forzado para trabajar con el grupo delictivo, entre ellas el joven que se buscaba.

Fuente: Elaboración propia

El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, reveló que en el sitio se encontraron indicios de que ahí se aplicaban tratamientos especializados a los integrantes del cártel que resultaban heridos en enfrentamientos o en otras acciones, por lo que se sospecha que personal médico de la región estaría involucrado en el funcionamiento del lugar.

Operativo a partir de una búsqueda

La información proporcionada por las autoridades señala que la familia del joven al que se buscaba —cuya identidad no se dio a conocer— acudió a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas para denunciar que podría haber sido víctima de reclutamiento forzado, pues les dijo que iría a trabajar en un rancho, el 21 de julio pasaron a recogerlo, se lo llevaron y no volvieron a saber de él.

González de los Santos indicó que el trabajo de investigación arrojó indicios de que la víctima podía estar en el municipio de Tecalitlán, en la región sur de Jalisco, cerca de los límites con Colima y Michoacán, por lo que el trabajo de inteligencia se enfocó en esa zona y se detectó una finca.

“En un trabajo coordinado con la Guardia Nacional y la Defensa, personal ministerial de la fiscalía ingresó a este domicilio y, efectivamente, se encontraba este joven, pero no sólo estaba él, eran ocho personas que estaban ahí privadas de su libertad y otras seis personas que, de acuerdo con las investigaciones, eran quienes resguardaban, cuidaban y custodiaban a estas ocho personas”, explicó el fiscal en conferencia de prensa.

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El lugar estaba sucio y los colchones se observan viejos y rotos. Según la fiscalía, aquí se recuperaban personas heridas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Foto: Especial

Añadió que las personas rescatadas tienen entre 16 y 43 años, son originarias de la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Jalisco; en tanto que las edades de las personas detenidas —cinco hombres y una mujer— oscilan entre los 21 y los 48 años, y son originarias de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán.

Atención médica

De acuerdo con el fiscal de Jalisco, este sitio funcionaba como una especie de “centro de recuperación ” para miembros del CJNG.

“Por los indicios recabados y los testimonios de los involucrados, podemos presumir que esta finca, en el municipio de Tecalitlán, operaba como sitio para resguardar a personas que se encontraban reclutadas para el crimen organizado y por alguna circunstancia resultaban lesionadas en las actividades que las ponían a hacer, y requerían recuperarse”, explicó.

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Señaló que dos de las personas liberadas usaban muletas y otras fueron sometidas a cirugías para ponerles clavos quirúrgicos y que pudieran sanar sus lesiones.

En las diversas habitaciones del lugar se encontraron maletas, ropa, alimentos y altares a la Santa Muerte. Foto: Especial

“Pensamos que estas atenciones que tenían eran muy especializadas y se sigue investigando para verificar quién les proporcionaba estos servicios”, refirió el fiscal.

En imágenes y videos proporcionados por la fiscalía de Jalisco se observa que varios cuartos de una casa eran utilizados para el reposo de la gente que llegaba. Algunas recámaras tienen camas, sillones y mesas; en otras hay hasta tres colchones viejos y sucios en el piso, entre paredes desaseadas.

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En varios lugares se observan altares a la Santa Muerte y veladoras. También hay maletas, ropa, comida, una venda y una imagen de San Judas Tadeo.

El fiscal precisó que de los nueve liberados, sólo el joven por el que se desplegó el operativo contaba con ficha de desaparición, pero todos fueron trasladados a Guadalajara para reintegrarlos a sus familias. Por su parte, los seis detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional y se busca procesarlos por los delitos de trata de personas y desaparición.

Su propio hospital

Era conocido que el CJNG tenía hospitales, principalmente para la atención de quien fue su líder, Nemesio Oseguera, El Mencho.

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El 22 de febrero pasado, EL UNIVERSAL publicó que el gabinete de seguridad federal identificó un hospital que El Mencho mandó construir en la comunidad El Acíhuatl, en el municipio de Villa Purificación, en el sur de Jalisco.

Autoridades federales tenían conocimiento de que Oseguera Cervantes padecía insuficiencia renal, lo que había deteriorado su salud y dificultado su refugio en zonas serranas del estado de Jalisco, Michoacán y Colima.

De acuerdo con información de inteligencia, dicho “centro de salud” está ubicado en una zona arbolada, entre varias casas, con diversos caminos de acceso.

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Era un inmueble grande y equipado para El Mencho, su familia, su círculo de seguridad y los habitantes de dicha localidad, a no más de 50 kilómetros de Villa Purificación, uno de los principales bastiones del Cártel Jalisco. Con información de Manuel Espino

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