El cantante mexicano Carín León anunció la cancelación de su presentación para la noche de este jueves, 10 de septiembre en The Sphere de Las Vegas, correspondiente a la primera noche de los conciertos programados para este fin de semana.

El artista informó a través de sus redes sociales que un contratiempo inesperado durante su traslado lo obligó a reprogramar el show.

Sin embargo, explicó que los boletos adquiridos para esta noche serán válidos para una nueva fecha, fijada el 15 de septiembre. Y para las personas que ya no puedan asistir tienen la opción de solicitar su reembolso en el mismo punto donde compraron las entradas, dentro de un plazo de 30 días.

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El intérprete reconoció el esfuerzo, la ilusión y las ganas que muchos habían puesto para estar presentes esta noche, y ofreció una disculpa por los inconvenientes que la medida pudiera ocasionar.

Foto: Captura de pantalla

"Gracias por su paciencia, por entender y por todo ese cariño que siempre me hacen llegar. Nos vemos muy pronto, mi gente", escribió en su cuenta de Instagram.

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