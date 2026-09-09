El show debe continuar, y tras la polémica salida de Gala Montes, "La casa de los famosos México" así lo hizo.

Esta noche, se llevó a cabo la séptima gala de nominación, y como ya se ha hacho costumbre al interior del reality, las sorpresas no faltaron.

La primera es que, por primera vez, el programa cambió de horario. De su habitual 22:00 horas, la producción decidió adelantarla media hora más, lo que hizo sospechar a los fans sobre más cambios.

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La segunda sorpresa ocurrió directo en la dinámica de nominación. Desde muy temprano, en redes sociales se anunció que para los habitantes sería una experiencia "de terror", y efectivamente, se llevaron varios sustos.

Uno por uno los participantes fueron repartiendo votos y las razones por las que querían que sus compañeros se subieran a la placa de nominados. El único que estuvo a salvo fue Ese Pérez, quien decidió cambiar el 40% del presupuesto semanal a cambio de inmunidad.

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Al final de la noche, los nominados quedaron de la siguiente manera:

Karina Torres

Massad Altamimi

Brianda Deyanara

Yahir

Gema Garoa

Mariana Ochoa

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Será este domingo cuando el público elija cuál de ellos deberá abandonar la competencia para siempre.

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