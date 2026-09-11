Culiacán, Sin. - Las fuertes lluvias que azotaron la noche del jueves en el municipio de Ahome causaron inundaciones en algunos sectores de la ciudad de Los Mochis, con vehículos varados, sin mayores incidentes, y en Villa de Ahome, en casi cien viviendas el agua causó algunos daños a enseres domésticos de las familias.

Los servicios de la coordinación municipal de Protección Civil reportaron que nueve familias fueron evacuadas de sus hogares, donde el agua subió hasta 15 centímetros, ya que estas decidieron protegerse hasta que el agua bajara sus niveles y no representara mayores riesgos.

Jaime Mario Cosme Gallardo, titular de Protección Civil municipal, dijo que se abrieron dos albergues en Villa de Ahome, ante los reportes de taponamientos del dren que cruza esa zona, lo que originó que el agua entrara a muchos hogares.

El presidente municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, señaló que realizaron labores de limpieza previo a las lluvias. | Foto: Redes sociales del Antonio Menéndez, presidente municipal de Ahome.

Señaló que se levanta un censo en dicha zona del municipio para evaluar los daños que resintieron las familias al inundarse sus hogares, a fin de que se les brinde la ayuda que requieren a través de diversos organismos públicos.

El presidente municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, señaló que, pese a que brigadas de trabajadores, previo a las lluvias, realizaron labores de recolección de basura y limpieza de las rejillas del drenaje pluvial, estas se volvieron a tapar a causa de los desperdicios que se arrojan en la vía pública.

Señaló que, pese a que muchas vialidades se vieron inundadas por las fuertes precipitaciones pluviales, no se presentaron incidentes graves en la ciudad de Los Mochis, donde los cuerpos de rescate y seguridad se mantuvieron alertas.

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