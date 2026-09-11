[Publicidad]
Un presunto integrante del grupo delictivo Los Tatus, dedicados a la extorsión, homicidios, compra, venta y distribución de droga en la alcaldía Magdalena Contreras, José "N", alias "Odek", fue capturado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, y Fuerzas Armadas federales.
Junto a "Odek" fue capturada Brenda "N" y se aseguraron 119 dosis de droga y dos armas de fuego.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, señaló mediante sus redes sociales la relevancia de la detención.
"Detuvieron a Brenda "N" y José “N” alias "Odek", identificado como objetivo prioritario y presunto operador de primer nivel de la célula delictiva de Los Tatus".
La SSC informó que la captura se logró a través de un cateo en un inmueble ubicado en calle Prolongación Carbonera, colonia El Ocotal.
El "Odek" y Brenda fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.
[Publicidad]
El domicilio quedó sellado y bajo resguardo policial.
La SSC informó que el detenido registra un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio y por robo agravado en grado de tentativa.
También te puede interesar
[Publicidad]
Hallan con vida a Ximena López, desaparecida en 2025 en Tlalpan; FGJ ofrecía 250 mil por su localización
SSC impone 844 infracciones a pipas
Alcoholímetro operará las 24 horas por Fiestas Patrias en la CDMX; instalarán puntos de seguridad
[Publicidad]
Trasladan a Texas a menor lesionada en accidente con pirotecnia en Temascalcingo; recibirá atención especializada
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Jennifer Lawrence abre Instagram y advierte que se irá ante cualquier comentario negativo
Universal Deportes
Alejandro Zendejas advierte a Cruz Azul: El Estadio Azteca es nuestra casa
Nación
EU levanta alerta de seguridad en Nogales, Sonora; pide reconsiderar viajes a la entidad
Menú
México se corona como el mejor destino gastronómico del mundo en 2026
Fútbol
¡Ya está en México! Santiago Ramos Mingo llega al América y presume la camiseta de las Águilas
Espectáculos
“Cerebro de pescado”: Niurka se le va con todo a Manelyk y terminan a los gritos en La Granja VIP
Espectáculos
VIDEO: ¿Los sirvientes de Mane o de Niurka? Azalia destapa quién juega para quién en La Granja VIP
Fútbol
Necaxa vs Puebla: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido de la Jornada 8 de la Liga MX?