Un presunto integrante del grupo delictivo Los Tatus, dedicados a la extorsión, homicidios, compra, venta y distribución de droga en la alcaldía Magdalena Contreras, José "N", alias "Odek", fue capturado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, y Fuerzas Armadas federales.

Junto a "Odek" fue capturada Brenda "N" y se aseguraron 119 dosis de droga y dos armas de fuego.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, señaló mediante sus redes sociales la relevancia de la detención.

Se aseguraron 119 dosis de droga y dos armas de fuego. | Foto: Cortesía de la SSC.

"Detuvieron a Brenda "N" y José “N” alias "Odek", identificado como objetivo prioritario y presunto operador de primer nivel de la célula delictiva de Los Tatus".

La SSC informó que la captura se logró a través de un cateo en un inmueble ubicado en calle Prolongación Carbonera, colonia El Ocotal.

El "Odek" y Brenda fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

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El domicilio quedó sellado y bajo resguardo policial.

La SSC informó que el detenido registra un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio y por robo agravado en grado de tentativa.

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