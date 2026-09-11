[Publicidad]
El Cablebús informó que inició el desembarque de usuarios en la Línea 3 debido a las fuertes lluvias que azotan la zona poniente.
En redes sociales, el sistema de transporte informó que la Línea que va de Los Pinos - Constituyentes a Vasco de Quiroga, no da servicio al momento.
“Iniciamos el desembarque de personas usuarias en línea 3 por tormenta eléctrica en la zona poniente”, publicó el Cablebús en redes.
El transporte recalcó que, una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, se reaunudará la operación del servicio de manera habitual.
También te puede interesar
Alcoholímetro operará las 24 horas por Fiestas Patrias en la CDMX; instalarán puntos de seguridad
[Publicidad]
Inundaciones afectan viviendas y una escuela en Tláhuac; problema se originó cuando parte del canal de la Ciénega se fracturó, aseguran vecinos
Clara Brugada entrega mochilas de emergencia y detectores de gas; buscan evitar riesgos en unidades habitacionales de CDMX
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
cr
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Tijuana vs Querétaro EN VIVO sigue aquí el MINUTO A MINUTO de la Liga MX
Nación
UNAM alista cambios en equipo y estructura del examen de ingreso; auditorías siguen en curso: Lomelí
Metrópoli
Vinculan a proceso a "El Loco Brayan de la Guerrero"; es identificado como presunto integrante de La Unión Tepito
Mundo
Trump viaja a Irlanda a un campeonato de golf; se reunirá con las autoridades
Fútbol
¡Ya está en México! Santiago Ramos Mingo llega al América y presume la camiseta de las Águilas
Espectáculos
“Cerebro de pescado”: Niurka se le va con todo a Manelyk y terminan a los gritos en La Granja VIP
Espectáculos
VIDEO: ¿Los sirvientes de Mane o de Niurka? Azalia destapa quién juega para quién en La Granja VIP
Fútbol
Necaxa vs Puebla: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido de la Jornada 8 de la Liga MX?