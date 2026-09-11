El Cablebús informó que inició el desembarque de usuarios en la Línea 3 debido a las fuertes lluvias que azotan la zona poniente.

En redes sociales, el sistema de transporte informó que la Línea que va de Los Pinos - Constituyentes a Vasco de Quiroga, no da servicio al momento.

“Iniciamos el desembarque de personas usuarias en línea 3 por tormenta eléctrica en la zona poniente”, publicó el Cablebús en redes.

El transporte recalcó que, una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, se reaunudará la operación del servicio de manera habitual.

También te puede interesar

Alcoholímetro operará las 24 horas por Fiestas Patrias en la CDMX; instalarán puntos de seguridad

[Publicidad]

Inundaciones afectan viviendas y una escuela en Tláhuac; problema se originó cuando parte del canal de la Ciénega se fracturó, aseguran vecinos

Clara Brugada entrega mochilas de emergencia y detectores de gas; buscan evitar riesgos en unidades habitacionales de CDMX

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

cr