Metrópoli | 11-09-26 | 19:37 |

El informó que inició el desembarque de usuarios en la Línea 3 debido a las que azotan la zona poniente.

En redes sociales, el sistema de transporte informó que la Línea que va de Los Pinos - Constituyentes a Vasco de Quiroga, no da servicio al momento.

“Iniciamos el desembarque de personas usuarias en línea 3 por en la zona poniente”, publicó el Cablebús en redes.

El transporte recalcó que, una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, se reaunudará la operación del servicio de manera habitual.

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