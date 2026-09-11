Lady Gaga y su prometido, el empresario Michael Polansky, comenzaron una nueva etapa al recibir a su primer hijo.

Este fin de semana, la pareja fue vista por primera vez con el bebé mientras paseaba por el norte de California. De acuerdo con Page Six, la cantante cargaba al bebé cerca de su pecho y lo sostenía con una mano de forma protectora.

Gaga apareció, además, con un look relajado, compuesto por pantalones sueltos, un abrigo y gafas, mientras que Polansky llevaba una sudadera con capucha y gorra de beisbol.

Anteriormente, Gaga ya había manifestado su deseo de convertirse en madre, luego de haber sentido aprensión sobre el tema.

Tras la gira de la cantante por “A Star Is Born”, Gaga se había mantenido en un perfil bajo. Incluso dio algunas pistas de que estaría por llegar al altar con Polansky, aunque hasta el momento no se ha confirmado si la ceremonia se realizó.

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Durante este tiempo, la pareja parece haber priorizado su relación y también ha viajado por el mundo juntos.

El romance de Gaga y Polansky

Gaga y Polansky fueron vinculados desde 2019, cuando fueron fotografiados juntos durante una fiesta de Año Nuevo en Las Vegas y comenzaron a aparecer frecuentemente en público. Incluso pasaron tiempo juntos en la casa de Gaga en Malibú durante la pandemia. Finalmente, oficializaron su compromiso en 2024, durante los Juegos Olímpicos, cuando Gaga presentó a Polansky como su prometido.

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La propuesta

La cantante también reveló detalles de la propuesta, que fue romántica pero inesperada. En entrevista con E! News en enero de 2026, contó que Polansky le preguntó:

“Si alguna vez te propongo matrimonio, ¿cómo lo hago?”

Gaga respondió que tomara una brizna de hierba del patio trasero y la colocara en su dedo anular. “Y lo hizo. Lo hizo cuando me propuso matrimonio”, contó.

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El anillo improvisado posteriormente fue reemplazado por un corte ovalado de aproximadamente ocho quilates, valorado en unos 578 mil dólares. Sin embargo, Gaga ha dicho que el primer anillo sigue siendo muy especial, ya que en el patio trasero de su hogar ha vivido junto a Polansky algunos de sus momentos más felices y difíciles.

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