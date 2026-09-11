El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que la Línea 2 del Trolebús opera de manera provisional debido a un encharcamiento registrado en el bajo puente de avenida Río Churubusco.

Como medida preventiva, el servicio se brinda únicamente entre las terminales Chapultepec y Velódromo, por lo que se encuentra suspendido temporalmente el paso por el tramo afectado.

“Trolebús Línea 2. Servicio provisional de Terminal Chapultepec a Velódromo por encharcamiento en bajo puente de Av. Río Churubusco”, publicó en redes sociales el STE.

La modificación se implementó para garantizar la seguridad de los usuarios y de las unidades ante la acumulación de agua por las lluvias.

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