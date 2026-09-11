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A partir de este sábado 12 y hasta el próximo miércoles 16 de septiembre, la Línea 12 del Metro ofrecerá servicio únicamente de Mixcoac a San Andrés Tomatlán, en ambos sentidos, debido a trabajos de sustitución del aparato de vía 13-23, ubicado entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11.
Durante estos cinco días permanecerán cerradas las estaciones del tramo Tláhuac-Lomas Estrella, donde no habrá circulación de trenes. Para atender a los usuarios afectados, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) dispondrá de transporte sustituto y recordó las distintas alternativas de la Red de Movilidad Integrada para acercarse a la Línea 12.
RTP cubrirá el tramo cerrado
Con apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), habrá un servicio alterno de Tláhuac a Atlalilco y viceversa, con posibilidad de que los usuarios continúen su viaje en Metro desde las estaciones San Andrés Tomatlán y Culhuacán.
Las unidades de RTP realizarán ascenso y descenso en cada una de las estaciones del circuito, en ambos sentidos: Tláhuac, Tlaltenco, Zapotitlán, Nopalera, Olivos, Tezonco, Periférico Oriente, Calle 11, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco.
El servicio operará conforme a los horarios habituales del Metro, tanto para días laborables como festivos.
Además, RTP reforzará con más unidades las rutas Constitución de 1917-Santa Catarina y Santa Catarina-Ciudad Universitaria, como alternativas para los usuarios de la zona.
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Metro, Trolebús y Cablebús, otras alternativas
El Metro recordó que la estación Atlalilco de la Línea 8 permite enlazar con la Línea 12 y continuar el trayecto hacia Mixcoac.
Otra opción es utilizar la Línea 9 del Trolebús, Villa de Cortés-Tepalcates, que conecta con las Líneas 2 y 8 del Metro en Villa de Cortés e Iztacalco, respectivamente.
La Línea 10 del Trolebús, Santa Marta-Constitución de 1917, también permite llegar a la Línea 8 en Constitución de 1917.
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En tanto, la Línea 12 del Trolebús, Tasqueña-Perisur, circula por Eje Central y permite acercarse a distintas estaciones de la Línea 12. Esta ruta tiene conexión con la Línea 2 del Metro en Tasqueña.
También está disponible la Línea 13 del Trolebús, Constitución de 1917-Mixcoac, que conecta con Constitución de 1917, de la Línea 8, y Mixcoac, donde confluyen las Líneas 7 y 12 del Metro.
Por su parte, la Línea 2 del Cablebús, Constitución de 1917-Santa Marta, puede utilizarse para conectar con Constitución de 1917, de la Línea 8, y Santa Marta, de la Línea A.
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Metrobús y Tren Ligero
Entre las alternativas también se encuentra la Línea 2 del Metrobús, Tacubaya-Tepalcates, que tiene conexión con la Línea 8 del Metro en Coyuya.
La Línea 5 del Metrobús, Río de los Remedios-Preparatoria 1, también permite enlazar con la Línea 8 en las estaciones Coyuya y Aculco.
Para los habitantes de las alcaldías Xochimilco y Milpa Alta, el STC recomendó considerar el Tren Ligero, que conecta en Tasqueña con la Línea 2 del Metro y la Línea 12 del Trolebús.
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