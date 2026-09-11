Si bien en el corto plazo no se enfrentará un problema complicado para las finanzas públicas, en el mediano y largo plazos será muy difícil avanzar en el proceso de consolidación fiscal y dejar de apoyar a Pemex, advirtió el Grupo Financiero Ve por Más (Bx+).

“No vemos riesgos para 2027, pero vemos que se relajó un poquito la meta del déficit”, señaló el economista en jefe de Bx+, Alejandro Saldaña, en el webinar Tendencias hacia la recta final de 2026.

No obstante, dijo que hay dudas sobre lo que podría suceder en 2028-2029 y más adelante, por la falta de reestructura a las finanzas públicas.

“Si no se quiere reorientar el gasto, gastar tanto en apoyos sociales sino en desarrollo económico, pues probablemente sigamos atrapados en la senda de bajo crecimiento y por lo tanto los ingresos no alcancen para mantener el ritmo de crecimiento del gasto”, alertó.

En opinión de Saldaña, en los próximos años la consolidación fiscal será difícil de lograr, lo mismo para estabilizar los niveles de endeudamiento que, aunque se reduzca el déficit, será insuficiente para controlar el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) respecto al Producto Interno Bruto (PIB) que por cuarto año consecutivo subirán en 2027.

Así, resumió que Hacienda renueva esfuerzos por lograr la consolidación fiscal, pero el reto será sostener ese compromiso en un marco de bajo crecimiento, menor espacio para eficiencias recaudatorias, costo financiero, apoyos sociales, Pemex y la inversión en infraestructura.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.